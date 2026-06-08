Карл III признался в невыносимой пустоте после гибели принцессы Дианы

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Король поделился переживаниями с другом спустя три месяца после трагедии.

Карл III спустя почти три десятилетия после смерти принцессы Дианы рассказал о мучившем его чувстве «невыносимой пустоты». Об этом сообщает RadarOnline, ссылаясь на душераздирающее письмо, написанное будущим королем 8 декабря 1997 года.

В послании, адресованном его другу Питеру Хоутону, Карл выразил соболезнования в связи с потерей возлюбленной и провел параллели с собственной утратой. Поразительный документ обнажил ту сторону принца, которую публика почти не видела в тот тяжелый период.

«Письмо поражает, поскольку раскрывает ту сторону Карла, которую публика редко видела в тот период. Пока вся страна оплакивала Диану, он сам боролся с глубоким чувством утраты — хотя старался не показывать эмоций», — отметил источник издания.

В письме особенно пронзительно прозвучало признание в ощущении «невыносимой пустоты» после гибели принцессы.

«Какими бы сложными ни были их отношения, Диана была матерью его двух сыновей и долгие годы играла важную роль в его жизни. <…> Ее смерть затронула Карла глубже, чем многие предполагали», — подчеркнул инсайдер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как королевская семья эксплуатирует наследие принцессы Дианы.

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