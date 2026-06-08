Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/FOT. TEDI/NEWSPIX.PL

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По мнению премьер-министра Польши, привычная дипломатия не дает результатов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с публичным обращением к лидерам Украины и Польши — Владимиру Зеленскому и Каролю Навроцкому. Он предложил им провести прямой и срочный разговор, заявив, что привычные дипломатические каналы уже не дают результата. Об этом он написал в социальной сети X.

«Так как дипломатические усилия не дали эффекта, я обращаюсь напрямую к президентам Навроцкому и Зеленскому с предложением о беседе лицом к лицу», — написал Туск.

Во вторник, 2 июня, вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак заявил, что Варшава намерена блокировать вступление Украины в Евросоюз. По словам политика, присоединение Киева к ЕС будет возможно только после отказа от «чествования националистов» и снятия запрета на эксгумацию жертв Волынской резни — самого болезненного эпизода в польско-украинских отношениях.

Польша раньше считалась одним из ключевых союзников Украины, однако в последнее время в отношениях между двумя странами наблюдается заметное напряжение. Глава киевского режима Владимир Зеленский все чаще в публичном пространстве симпатизирует военным преступникам, в частности тем, кто устраивал геноцид польского народа во время Второй мировой войны.

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