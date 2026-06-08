Суд подтвердил немедленное взыскание 200 миллиардов евро с Euroclear

Фото: www.globallookpress.com/Ansgar Haase

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После введения санкций против России именно этот депозитарий стал фигурантом серии исков.

Девятый арбитражный апелляционный суд постановил, что колоссальная сумма в 200 миллиардов евро должна быть взыскана с международного депозитария Euroclear Bank без промедлений. Об этом сообщают 5-tv.ru со ссылкой на материалы суда.

Ранее Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Центрального банка РФ, поданный в защиту интересов государства. Разбирательство шло в закрытом режиме, так как в деле фигурировали документы под грифом коммерческой тайны. Сразу после вердикта ЦБ потребовал обратить решение к немедленному исполнению. Euroclear попытался оспорить это определение, однако апелляция оставила жалобу без удовлетворения.

Euroclear Bank — один из столпов мировой расчетной инфраструктуры. После введения санкций против России именно этот депозитарий стал фигурантом целой серии исков от отечественных инвесторов, чьи активы оказались заморожены.

Так, тот же Арбитражный суд Москвы ранее взыскал с Euroclear более 15,2 миллиарда рублей по иску управляющей компании «Альфа-Капитал». Предметом спора стали убытки из-за блокировки иностранных ценных бумаг, включая потерянные купоны и дивиденды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Центробанк хочет взыскать с депозитария Euroclear более 18 триллионов рублей.

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