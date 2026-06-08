Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Ранее в сети появилось видео, на котором Антоний требует у родительницы освободить жилье для подготовки к продаже.

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий прокомментировал семейный конфликт вокруг квартиры, видео с которым ранее появилось в сети. По словам молодого человека, никто не собирается выселять его мать Юлию Киселеву, а ситуация сложнее, чем ее представили в опубликованном ролике.

«Сразу хочу прояснить: никто никого не выселяет. Ситуация не такая, как ее иногда представляют», — написал Толмацкий в личном блоге.

Он объяснил, что квартира оформлена на его бабушку. По словам Антония, именно она решила разменять жилье на две квартиры, поскольку больше не может содержать недвижимость.

«Я несколько лет помогаю ей как доверенное лицо — занимаюсь всеми вопросами, связанными с продажей. Мы не раз выходили на контакт с разными предложениями, пытались договориться мирно», — отметил он.

Поводом для обсуждений стало ранее опубликованное видео. На кадрах Антоний на повышенных тонах требует у матери освободить квартиру для подготовки к продаже. Киселева в ответ заявляет, что это ее дом.

Толмацкий признал, что на видео предстал не в лучшем свете. По его словам, в кадр не попал контекст ситуации: предыстория семейного конфликта и уже предпринятых шагов к его урегулированию.

«Я понимаю, что на опубликованном видео выгляжу эмоционально, резко и невоспитанно. Это действительно был момент, когда многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки. Я не считаю такое поведение правильным и не пытаюсь его оправдывать», — заявил он.

Ранее близкий друг семьи в разговоре с KP.RU также заявил, что делать выводы по одному видео неправильно. По его словам, решение о размене принято, потому что мать молодого человека не является собственницей и не платит за жилье. Из-за этого набежали долги, которые закрывает бабушка Антония.

Сейчас 20-летний сын Децла живет на отчисления от музыки отца, а часть расходов берет на себя его избранница Диана. Ранее молодой человек признавался, что известная фамилия создает для него определенные сложности.

«Проблема в том, что я недостаточно известный для того, чтобы не позволять себе ездить на общественном транспорте, но достаточно известный, чтобы не работать где-то в сервисе», — говорил он.

Кирилл Толмацкий, известный как Децл, умер в 2019 году. После его смерти в семье не раз возникали споры, связанные с наследием артиста, его имуществом и правами на творчество.

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