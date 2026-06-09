Всегда безупречна: как Кейт Миддлтон доводит Меган Маркл до раздражения

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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Принцесса Уэльская практически никогда не допускает неловкостей на публике, в отличие от герцогини Сассекской.

В британской королевской семье хватает громких историй, но соперничество между принцессой Уэльской Кейт Миддлтон и герцогиней Сассекской Меган Маркл остается одной из самых обсуждаемых тем уже много лет. На этот раз поводом для разговоров стала неожиданная деталь.

Как пишет Express со ссылкой на королевского биографа Тома Куинна, Меган раздражала одна особенность Кейт. Принцесса Уэльская практически никогда не допускает неловкостей на публике. По словам автора, даже такие сумочка, папка с документами или букет цветов никогда не выпадают из рук Кейт.

На первый взгляд это кажется пустяком. Однако за такой безупречностью скрывается одно из главных различий между двумя женщинами.

Десять лет подготовки против прыжка в неизвестность

Кейт Миддлтон вошла в королевскую семью постепенно. До свадьбы с принцем Уильямом она почти десять лет находилась рядом с будущим наследником престола и успела привыкнуть к постоянному вниманию прессы.

Каждый выход на публику, каждое появление на мероприятии и даже стиль одежды годами становились предметом обсуждения. В результате Кейт научилась существовать под объективами камер так, словно их нет.

Меган Маркл оказалась в совершенно иной ситуации. Несмотря на опыт актрисы, к требованиям британской монархии она была не готова.

Если Голливуд допускает индивидуальность и импровизацию, то дворец живет по строгим правилам и традициям, многие из которых нигде официально не прописаны.

Королевская школа терпения

Эксперты отмечают, что одним из главных качеств Кейт всегда была способность ждать. После свадьбы с принцем Уильямом она не давала громких интервью, не рассказывала журналистам о внутренних конфликтах и не стремилась оказаться в центре внимания.

За это британские СМИ даже прозвали ее «идеальной будущей королевой».

Меган выбрала другой путь. Вместе с принцем Гарри она открыто рассказывала о трудностях жизни во дворце, давала резонансные интервью и не скрывала своего недовольства некоторыми аспектами королевской жизни.

Для одних это стало проявлением смелости, для других — нарушением негласных правил семьи.

Скандалы и репутация

За последние годы имя Меган неоднократно появлялось в заголовках британских таблоидов. Ее обвиняли в конфликтах с сотрудниками дворца, напряженных отношениях с родственниками мужа и попытках нарушать устоявшиеся традиции.

Кейт, напротив, почти всегда оставалась в стороне от публичных скандалов. Даже в самые сложные периоды — будь то семейные кризисы или собственные проблемы со здоровьем — принцесса Уэльская сохраняла сдержанность и избегала публичных разборок.

Именно это качество многие считают ее главным преимуществом.

Голливудская звезда и будущая королева

Сравнивают женщин и по стилю. Меган пришла в монархию уже сформировавшейся знаменитостью. Она привыкла самостоятельно принимать решения и строить карьеру.

Кейт, наоборот, долгие годы выстраивала образ будущего члена королевской семьи. Ее стиль стал символом британской элегантности, а фотографии с официальных мероприятий регулярно попадают в рейтинги самых удачных королевских образов.

При этом поклонники Меган уверены, что именно она привнесла в монархию современность и показала, что даже члены королевской семьи могут открыто говорить о своих проблемах.

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