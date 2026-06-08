Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина про спецоперацию

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Сейчас ключевую роль в конфликте играют не переговоры.

К словам президента России Владимира Путина про спецоперацию нужно относиться серьезно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», — подчеркнул дипломат.

Глава ведомства также отметил, что диалог с Украиной на данном этапе конфликта, когда Незалежную Европа вновь снабжает оружием, невозможно.

Он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал документ с Великобританией и Францией о стратегической поддержке. Которая будет осуществляться, в том числе и дальнобойным оружием. Оно киевскому режиму будет поставляться, чтобы наносить удары вглубь территории России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин напомнил о целях СВО, выступая на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Глава государства назвал денацификацию, демилитаризацию и нейтральный статус Украины, а также полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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