Царица наук: в Москве прошел ЕГЭ по базовой и профильной математике

В Москве прошел ЕГЭ по базовой и профильной математике

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Выпускники признались, что организаторы перекрыли любую возможность списать.

Столичные одиннадцатиклассники написали единый государственный экзамен по математике базового и профильного уровней в школе № 705 района Строгино. Об этом сообщает 5-tv.ru, чьи корреспонденты пообщались с участниками и руководителем пункта проведения экзамена (ППЭ).

Руководитель ППЭ Нина Ивашкова подчеркнула, что доступ в аудиторию — строго по паспорту, на входе работают металлодетекторы, а любые средства связи, фото- и видеосъемка категорически запрещены.

Из вещей разрешены только документ, черные гелевые ручки и — для сдающих профиль — линейка.

«Сегодня мы ставим профильную математику, поэтому ребенок может с собой пронести линейку. Ну, соответственно, без всяких записей, только линеечка», — уточнила Ивашкова.

Сами школьники главным подспорьем назвали педагогов. Ученик Матвей Малов рассказал, что штурмовать профильную математику начал только зимой, а до того не был уверен в выборе предмета.

«С учителями (готовился. — Прим. ред.), дома индивидуально работал на (портале. — Прим. ред.) „Решу ЕГЭ“, всякие сборники решал, задачи — все это решал сам. И учителей спрашивал, если были вопросы какие-то. <…> Учителя очень сильно помогали. Им прямо большое спасибо!» — поделился он.

Выпускница Анна Насонова готовилась к профилю вместе с русским языком еще с десятого класса и тоже благодарит наставников.

По ее словам, часть заданий на экзамене оказалась за гранью возможного.

«Есть сложные очень задания, на которые я даже не смотрела, потому что знаю свои силы и не смогу решить. <…> Хочу решить по крайней мере (из второй части экзамена — Прим. ред.), ну, половину, думаю. Надеюсь, получится», — призналась девушка, добавив, что сдавать экзамен в родных стенах при поддержке знакомых оказалось гораздо спокойнее.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Нижнем Новгороде двух выпускников удалили с ЕГЭ за шпаргалку и телефон.

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