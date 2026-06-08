Путин встретился с главой ОСК Андреем Пучковым

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Выручка корпорации выросла до 525 миллиардов рублей.

Владимир Путин поставил жесткий срок для строительства атомных ледоколов «Ленинград» и «Сталинград», заявив, что работы не должны буксовать. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам рабочей встречи президента с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Пучковым.

«Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых Вы сказали, — это «Ленинград» и «Сталинград». И, конечно, продолжить реализацию планов по «Лидеру“», — дал установку глава государства.

При этом Пучков отчитался о значительном рывке.

«У нас растет выручка постепенно, на 30 процентов за последние три года выросла, в 2025 году составила уже 525 миллиардов рублей», — сообщил он.

По его словам, за последние три года корпорация передала заказчикам около 110 кораблей, из них 50 — только в 2025-м, что стало абсолютным рекордом.

В рамках гособоронзаказа флот получил четыре подводные лодки и первый в истории боевой ледокол «Иван Папанин». В гражданском сегменте продолжается строительство крупнейшей серии атомных гигантов — после сдачи «Якутии» на плаву достраивают «Чукотку», а также заложенные с участием президента «Ленинград» и «Сталинград».

Путин напомнил, что правительство оказало корпорации солидную поддержку — свыше 80 миллиардов рублей за 2023–2024 годы, активно работает и банк ВТБ. Пучков заверил, что модернизация верфей идет полным ходом — флагманским проектом станет «Северная верфь», кроме того, расширяются мощности на Дальнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как одно из крупнейших судостроительных предприятий России — «Балтийский завод» — отметил 170-летие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.