Пассажиров атакованного ВСУ поезда в Крыму доставили в Симферополь

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Ночная атака на состав Москва — Симферополь унесла жизнь помощника машиниста.

Эвакуированных пассажиров пяти железнодорожных составов доставляют в Симферополь на автобусах после того, как движение по Крымской железной дороге было полностью парализовано ударом беспилотника. Об этом сообщили в компании-перевозчике «ГрандСервисЭкспресс» и советник главы Крыма Олег Крючков.

«На этот час (7:55) движение по Крымской железной дороге остановлено. Пассажиры 68-го поезда доставлены до Симферополя автобусами», — заявили в «ГрандСервисЭкспресс».

Крючков, в свою очередь, добавил, что автобусы также подали к поездам № 316, № 226, № 92 и № 174. Для организации временного транспортного коридора пришлось снимать автобусы с городских линий в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском.

Ночная атака ВСУ на состав Москва — Симферополь унесла жизнь помощника машиниста, сам машинист получил ранения. Пассажиры, к счастью, остались невредимы, после чего республика незамедлительно приостановила все железнодорожное сообщение и приступила к эвакуации людей.

Позже в компании уточнили, что поезда «Таврия» в материковую Россию начнут путь прямо из Керчи, а не из Севастополя или Симферополя. Автобусы повезут пассажиров к месту отправления по мере соблюдения расписания — первыми в Керчь поедут те, кто купил билеты на рейс № 92 Севастополь — Москва, за ними последуют пассажиры составов № 174 и № 98.

Во второй половине дня туда же отправят тех, кто планировал выехать поездами в Адлер и Минеральные Воды. Одновременно встречные составы из Петербурга везут в Симферополь.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за атаки БПЛА на тепловоз приостановили движение поездов между Керчью и Симферополем.

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