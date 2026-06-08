Израиль против США? Как мирный процесс на Ближнем Востоке вновь оказался под угрозой срыва

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Нетаньяху все меньше оглядывается на Трампа, хотя президент утверждает, что только он сам «принимает решения».

В Иране и Ливане новости об ударах по Израилю встретили ликованием. И сейчас обострение конфликта ведет Ближний Восток к еще более опасному сценарию. Кроме того, вносит раскол в отношения между Израилем и США.

Нетаньяху, похоже, все меньше оглядывается на Вашингтон. И теперь весь мирный процесс под угрозой окончательного срыва. Международные авиакомпании срочно меняют маршруты, обходя опасную зону стороной — воздушное пространство над Ираном, Ираком и Сирией практически опустело. Насколько близок регион к точке невозврата — знает корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Огненный — почти без передышки. После напряженной ночи под ударами вновь Тегеран, Исфахан, Шираз — там ЦАХАЛ бьет прицельно по международному аэропорту. В столице республики, по данным Al Jazeera, прилет по университету и зданию министерства иностранных дел.

С рассветом израильские истребители атаковали ПВО в иранской столице. А ночью били по радарам, ракетным складам, базам КСИР и нефтехимическим заводам, тем самым отвечая уже на атаки Ирана по центру и северу Израиля. Звуки сирен разнеслись по стране, когда на часах было десять вечера.

Как утверждают в Тегеране, целями были военные базы и точки запуска беспилотников. Всего КСИР выпустили 30 ракет. Но сильнее всего в генштабе не понравилась атака на авиабазу Рамат-Давид — ту самую, откуда ЦАХАЛ запускает ракеты по Ливану.

«Иран не позволит Израилю или США повторять свои нападения каждый день и расширять их масштаб, ограничиваясь лишь общим заявлением о приверженности прекращению огня, которое постоянно и многократно нарушается. Инцидент, произошедший за последние 24 часа, лишь усугубит это беспорядочное положение в дипломатическом процессе», — заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Возобновление ударов в Тегеране официально называют возмездием за действия Израиля в Ливане. О том, что все идет именно по такому сценарию, стало понятно после удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута. Не послушался израильский ставленник американского Белого дома окрика с Капитолийского холма.

«Я принимаю решения. Я принимаю все решения. Нетаньяху не принимает решений. И атаки не повлияют на сделку. Они не принесли никакого результата», — заявил президент США Дональд Трамп.

Выходит, что все-таки Нетаньяху гнет свою собственную ястребиную линию.

«Сегодня утром Израиль послал Ирану стратегический сигнал: мы действуем независимо. Президент Трамп, возможно, и говорил Израилю не предпринимать никаких действий, но в итоге Израиль сделал то, что считал необходимым», — сказал член партии «Национальное единство» Яаков Кац.

Выглядит все как открытый вызов Трампу. Впрочем, эксперты не исключают, что атака могла быть вполне скоординированным действием Тель-Авива и Вашингтона. Так называемая контролируемая эскалация — для Трампа один из любимых приемов давления. Ловушка в том, что тут всего не просчитаешь. И вот уже Тегеран грозит разнести нефтяные и газовые объекты, связанные с Израилем, США и их союзниками, в регионе. А йеменские хуситы официально объявляют о полной морской блокаде Израиля со стороны Красного моря.

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