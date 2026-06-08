Человек на рельсах парализовал часть зеленой ветки метро в Москве

Сбой произошел на зеленой ветке метро в Москве из-за человека на путях

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Составы встали на четырех станциях от «Алма-Атинской» до «Орехово», в обратную сторону интервалы выросли.

Движение поездов на южном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена полностью прервали из-за падения человека на путь. Об этом проинформировал столичный департамент транспорта.

«На южном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Поезда перестали ходить на отрезке от «Алма-Атинской» до «Орехово» — без движения остались сразу четыре станции. В направлении из центра интервалы между составами пришлось заметно растянуть.

Впрочем, спустя примерно полчаса после тревожного сообщения в Дептрансе объявили, что движение начали вводить в график и линия возвращается к штатной работе.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС рассказал, что в столице согласовали архитектурную концепцию павильона будущей станции «Строгино» Рублево-Архангельской линии метро. Будущая главная особенность — многоугольные «соты», которые создадут легкость и динамику.

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