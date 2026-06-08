«Все больше сближается с Европой»: фон дер Ляйен поздравила Пашиняна с победой

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

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При этом партия премьер-министра Армении не преодолела порог в 50%.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поздравила премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

«Поздравляем вас с победой на выборах! Дух Бархатной революции, которую вы возглавили в 2018 году, жив и здравствует. Мы высоко ценим наше партнерство с демократической Арменией, которая все больше сближается с Европой», — говорится в сообщении главы ЕК.

Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула, что Ереван всегда может рассчитывать на поддержку Евросоюза.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. В них приняли участие 16 политических партий. По данным Центральной избирательной комиссии, «Гражданский договор» получил 49,81% голосов.

Пашинян уже после подсчета 10% бюллетеней объявил о своей победе, а также о том, что его партия единолично сформирует кабинет министров. Однако для этого «Договору» нужно было преодолеть порог в 50% голосов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на голосовании в Армении фиксировали многочисленные нарушения. Есть подозрения, что Пашиняну помогали французские спецслужбы. Несмотря на репрессии против оппозиции, голос разума в Армении прозвучал громко – оппозиционные силы набрали почти 40% голосов.

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