Умер основатель и лидер «Опасных соседей» Глеб Малечкин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Легенде ленинградского рок-н-ролла был 61 год.

Основатель, бессменный вокалист и гитарист рок-группы «Опасные соседи» Глеб Малечкин 7 июня умер на 63-м году жизни. Об этом сообщила продюсер Ольга Король-Бородюк.

«Ушел из жизни Глеб Малечкин, основатель и лидер группы „Опасные соседи“. <…> Обаятельный и жизнерадостный, он был всеобщим любимцем. Он с детства был лидером, играл в футбол и хоккей», — написала она в соцсети «ВКонтакте».

Музыкант стоял у руля коллектива с момента его создания в Ленинграде в 1983 году. «Опасные соседи» играли драйвовый рок-н-ролл и мелодичный бабблгам-рок, а всесоюзный успех пришел к ним в 1987–1988 годах — после громких выступлений на рок-фестивалях в Ленинграде и Прибалтике.

За свою историю группа подарила слушателям пять магнитоальбомов, среди которых «С утра в бегах» и «Танцы для бездельников».

Даже когда состав менялся, Малечкин оставался сердцем и голосом проекта, заряжая слушателей азартом и любовью к жизни.

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