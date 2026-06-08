Каллас заявила, что ЕС начнет перехватывать танкеры с российской нефтью

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

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Глава евродипломатии сослалась на новые правила операции IRINI и пообещала использовать лучшие практики.

Евросоюз могут задерживать в Средиземном море суда, перевозящие российскую нефть. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на неформальной встрече министров обороны стран сообщества.

«Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны», — приводятся ее слова на официальном сайте дипломатической службы Евросоюза.

Каллас также добавила, что впервые ограничительные меры коснутся свободы судоходства в отношении Ирана.

Юристы предупреждали, что для досмотра иностранного судна требуется крайне высокий порог обоснований, и каждый перехват должен подкрепляться безупречной правовой базой.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВМС Франции задержали танкер «Тагор» в Атлантическом океане. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что судно якобы прибыло из России, однако по данным мониторингового сервиса Marine Traffic, над ним развевается флаг Мадагаскара.

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