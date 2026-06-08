Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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На месте падения обломков работают экстренные службы, пострадавших и разрушений нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО Минобороны уничтожила беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. Об этом он написал в своем канале в мессенджере МАКС.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил градоначальник.

Он подчеркнул, что сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в ту же ночь Минобороны РФ отчиталось о сбитых дронах над Московским регионом. Предыдущий инцидент с уничтожением беспилотника на подлете к городу произошел 6 июня и также обошелся без жертв.

Всего, по данным военного ведомства, в ночь на 8 июня силы ПВО перехватили 310 украинских дронов над 14 регионами страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Новороссийске произошло сильное возгорание на территории перевалочного комплекса, о чем сообщила пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.