Ходорковскому* заочно вынесли приговор по делу о распространении фейков о ВС РФ 

Ходорковского заочно приговорили к 10 годам за распространение фейков об армии

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Адвокат осужденного настаивал на полной невиновности своего подзащитного.

Мещанский суд Москвы заочно приговорил бывшего главу нефтяной корпорации «ЮКОС» Михаила Ходорковского к десяти годам колонии общего режима за распространение фейковой информации о Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ). Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В ходе прений сторон прокурор запросил для Ходорковского 14 лет колонии. Адвокат обвиняемого, в свою очередь, настаивала на оправдании. Приговор вступил в законную силу с момента задержания Ходорковского на территории РФ.

Уголовное Осенью 2025 года ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-главы компании «ЮКОС» и 22 членов Антивоенного комитета России (АКР)**. По данным правоохранителей, организация была создана Ходорковским с целью государственного переворота в РФ. Кроме того, следствие выяснило, что бизнесмен и его ближайшее окружение занимались финансированием Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Москве вынесли приговор предпринимателю Евгению Чичваркину***. Его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. Кроме того, суд установил, что предприниматель систематически уклонялся от обязанностей иноагента.

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* — признан иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ

** — признана нежелательной и террористической организацией на территории РФ и запрещена

*** — признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов