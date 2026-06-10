Мама, мне страшно: как родители выдумывали детям болезни и ломали им жизнь
Фото: 5-tv.ru
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Такие истории особенно страшны тем, что внешне выглядят как забота. Взрослый водит ребенка по врачам, собирает деньги на лечение, ведет блог о «борьбе» и вызывает жалость у соседей и подписчиков.
Делегированный синдром Мюнхгаузена — одно из самых пугающих проявлений насилия в семье. Сегодня специалисты чаще используют термин «искусственно вызванное расстройство у другого лица».
Но суть остается прежней: взрослый убеждает окружающих, что ребенок или другой зависимый человек тяжело болен, придумывает симптомы, подделывает анализы или даже сам причиняет вред, чтобы получить внимание, сочувствие и роль «героического» опекуна.
Такие истории особенно страшны тем, что внешне выглядят как забота. Родитель водит ребенка по врачам, собирает деньги на лечение, ведет блог о болезни, вызывает жалость у соседей и подписчиков. Однако за этим скрывается не забота, а поступки отцов и матерей, которые калечат жизнь детей.
О самых жутких преступлениях, совершенных из-за делегированного синдрома Мюнхгаузена, рассказали в материале 5-tv.ru
Ди Ди Бланшар и Джипси Роуз
Самый известный случай связан с Ди Ди Бланшар и ее дочерью Джипси Роуз. Мать годами убеждала всех, что девочка страдает лейкемией, мышечной дистрофией и другими тяжелыми заболеваниями.
Позже выяснилось, что многие диагнозы были выдуманы. По данным AP, Ди Ди заставляла дочь выглядеть больной, использовала инвалидную коляску и зонд для питания, а врачи и благотворительные организации долго верили этой истории.
В 2015 году Джипси вместе с парнем Николасом Годеджоном организовала убийство матери. Девушку приговорили к десяти годам заключения, а Годеджон получил пожизненный срок.
Эта история стала основой документальных фильмов и сериала «Притворство».
Лейси Спирс и смерть сына от соли
Другая громкая история произошла в США с Лейси Спирс. Женщина вела блог о болезни своего пятилетнего сына Гарнетта и получала сочувствие от подписчиков.
Однако именно «заботой» мать убила собственного ребенка. Мальчик умер из-за тяжелого отравления.
Суд признал Спирс виновной в том, что она вводила сыну смертельно опасное количество соли через больничную трубку для питания.
В 2015 году женщину приговорили к сроку от 20 лет до пожизненного заключения. Судья при этом отметил, что у нее есть психическое расстройство, которое она отказывалась признавать.
Хоуп Ибарра: фальшивый рак и больной ребенок
Хоуп Ибарра из Техаса тоже строила жизнь вокруг выдуманных болезней. Она убеждала родных, друзей и знакомых, что сама смертельно больна раком.
Позже выяснилось, что женщина также причиняла вред своей маленькой дочери и симулировала у нее серьезное заболевание.
Как писали американские издания, Ибарра рассказывала окружающим о собственных рецидивах рака, готовилась к смерти и вела блог о своей борьбе с онкологией
При этом ее младшая дочь, по словам матери, якобы страдала тяжелой болезнью. Следствие установило, что женщина намеренно вызывала у ребенка симптомы заболеваний.
По данным правоохранителей, она давала дочери ненужные лекарства и препараты, из-за которых у девочки возникали проблемы со здоровьем. Эти состояния Ибарра затем использовала как доказательство тяжелой болезни ребенка, добиваясь внимания окружающих и медицинской помощи.
В 2010 году женщину признали виновной по нескольким эпизодам мошенничества и приговорили к десяти годам лишения свободы.
Кэти Буш и дело о «самой больной девочке»
Дочь Кэти Буш — Дженнифер — называли едва ли не «самым больным ребенком» в США. Мать активно рассказывала о ее состоянии и привлекала внимание к проблемам медицины.
Дженнифер перенесла более 40 операций и множество госпитализаций. Девочке удаляли части кишечника, устанавливали медицинские трубки и назначали серьезное лечение.
Следствие пришло к выводу, что часть симптомов могла быть вызвана действиями самой матери.
По версии обвинения, Буш намеренно искажала информацию о состоянии дочери и добивалась ненужных медицинских вмешательств. В 2005 году женщину признали виновной в жестоком обращении с ребенком и мошенничестве.
Мэрибет Тиннинг: дети, которые умирали один за другим
Историю Мэрибет Тиннинг часто обсуждают рядом с делегированным синдромом Мюнхгаузена, хотя специалисты спорят, насколько точно этот диагноз объясняет ее поведение.
Жительница американского штата Нью-Йорк в период с 1972 по 1985 год потеряла девятерых детей. Большинство из них умерли в младенческом возрасте или вскоре после рождения. Врачи объясняли трагедии тяжелыми заболеваниями, генетическими нарушениями и синдромом внезапной детской смерти.
Однако со временем у следователей и медиков начали возникать вопросы. Слишком большое количество смертей в одной семье выглядело крайне необычно даже с учетом возможных наследственных проблем. Расследование привело к новым проверкам обстоятельств гибели детей.
В 1987 году Мэрибет Тиннинг была осуждена за убийство своей девятой дочери — четырехмесячной Тами Линн.
Во время допросов женщина призналась, что душила ребенка. Позже она также рассказывала следователям, что могла причинить вред и другим детям, хотя большинство этих эпизодов так и не были доказаны в суде.
Беверли Аллит: «ангел смерти» в детской больнице
Еще одна страшная история связана с британской медсестрой Беверли Аллит. В детстве и юности врачи подозревали у нее обычную форму синдрома Мюнхгаузена: девочка наносила себе порезы, имитировала болезни и пыталась привлечь внимание медиков.
Однако это не помешало ей выбрать профессию, где рядом с ней оказались самые уязвимые пациенты — дети.
В начале 1990-х Аллит работала в детском отделении больницы Grantham and Kesteven в английском графстве Линкольншир. За короткий период там произошла серия загадочных ухудшений состояния у маленьких пациентов. Дети внезапно теряли сознание, у них возникали приступы, остановки дыхания и другие тяжелые симптомы.
Позже следствие установило, что Аллит нападала на детей, вводя им опасные вещества или создавая состояния, которые требовали срочной помощи. В результате погибли четверо детей, еще несколько получили тяжелый вред здоровью.
В 1993 году Беверли Аллит приговорили к пожизненному заключению.
Ричард Анджело: медбрат, который хотел быть героем
Еще один медсотрудник и единственный мужчина в этом списке — Ричард Анджело. В 1980-х он работал в нью-йоркской больницы «Добрый самаритянин».
Коллеги вспоминали его как тихого, старательного и исполнительного сотрудника. Однако самому Анджело этого было мало. Позже следователям он признается, что хотел, чтобы окружающие восхищались им и считали его лучшим медбратом отделения.
Для этого он придумал чудовищный способ. Анджело вводил пациентам препараты, которые резко ухудшали их состояние.
После инъекций у людей начинались проблемы с дыханием, падало давление, некоторые теряли сознание. Когда в палате поднималась тревога, медбрат одним из первых бросался «спасать» пациента.
Схема работала месяцами. Руководство видело сотрудника, который постоянно оказывается рядом в критический момент и помогает врачам вытаскивать больных буквально с того света.
Все рухнуло, когда один из пациентов, 77-летний Джордж Макклейн, пережил странный приступ после укола и сумел рассказать медикам, что незадолго до ухудшения состояния рядом находился именно Анджело. После этого в больнице начали внутреннюю проверку.
Следствие выяснило, что медбрат использовал препарат павулон — сильный миорелаксант, который способен вызвать паралич дыхательной мускулатуры. В ходе расследования его связали с серией ухудшений состояния пациентов. По данным прокуратуры, жертвами Анджело стали десятки человек, а некоторые пациенты не пережили его «лечение».
В 1989 году его признали виновным в убийствах и покушениях на убийство. Суд приговорил бывшего медбрата к длительному тюремному заключению
Почему таких преступников долго не разоблачают
Делегированный синдром Мюнхгаузена трудно распознать. Врач видит перед собой тревожного родителя, который будто бы делает все для спасения ребенка. Такой человек может знать медицинские термины, уверенно описывать симптомы и требовать новых обследований.
Кроме того, симптомы часто появляются только рядом с опекуном и исчезают, когда ребенка разлучают с ним. Но заметить эту закономерность удается не сразу.
Еще одна проблема — общественное сочувствие. Матерей и отцов тяжелобольных детей обычно поддерживают. Им помогают деньгами, пишут добрые комментарии, приглашают на телевидение. В такой атмосфере подозрение в насилии кажется почти невозможным.
Преступления, связанные с делегированным синдромом Мюнхгаузена, ломают привычное представление о заботе. Самый близкий человек, который должен защищать, превращает ребенка в инструмент для получения внимания.
В таких делах нет случайной вспышки агрессии. Насилие может быть долгим, методичным и тщательно замаскированным. Именно поэтому эти истории кажутся особенно жуткими: преступник не прячется от общества, а наоборот, выходит к нему с образом самоотверженного родителя.
И чем больше окружающие восхищаются такой «заботой», тем дольше жертва остается в ловушке.
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