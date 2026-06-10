Мама, мне страшно: как родители выдумывали детям болезни и ломали им жизнь

Фото: 5-tv.ru

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Такие истории особенно страшны тем, что внешне выглядят как забота. Взрослый водит ребенка по врачам, собирает деньги на лечение, ведет блог о «борьбе» и вызывает жалость у соседей и подписчиков.

Делегированный синдром Мюнхгаузена — одно из самых пугающих проявлений насилия в семье. Сегодня специалисты чаще используют термин «искусственно вызванное расстройство у другого лица».

Но суть остается прежней: взрослый убеждает окружающих, что ребенок или другой зависимый человек тяжело болен, придумывает симптомы, подделывает анализы или даже сам причиняет вред, чтобы получить внимание, сочувствие и роль «героического» опекуна.

Такие истории особенно страшны тем, что внешне выглядят как забота. Родитель водит ребенка по врачам, собирает деньги на лечение, ведет блог о болезни, вызывает жалость у соседей и подписчиков. Однако за этим скрывается не забота, а поступки отцов и матерей, которые калечат жизнь детей.

О самых жутких преступлениях, совершенных из-за делегированного синдрома Мюнхгаузена, рассказали в материале 5-tv.ru

Ди Ди Бланшар и Джипси Роуз

Фото: 5-tv.ru

Самый известный случай связан с Ди Ди Бланшар и ее дочерью Джипси Роуз. Мать годами убеждала всех, что девочка страдает лейкемией, мышечной дистрофией и другими тяжелыми заболеваниями.

Позже выяснилось, что многие диагнозы были выдуманы. По данным AP, Ди Ди заставляла дочь выглядеть больной, использовала инвалидную коляску и зонд для питания, а врачи и благотворительные организации долго верили этой истории.

В 2015 году Джипси вместе с парнем Николасом Годеджоном организовала убийство матери. Девушку приговорили к десяти годам заключения, а Годеджон получил пожизненный срок.

Эта история стала основой документальных фильмов и сериала «Притворство».

Лейси Спирс и смерть сына от соли

Другая громкая история произошла в США с Лейси Спирс. Женщина вела блог о болезни своего пятилетнего сына Гарнетта и получала сочувствие от подписчиков.

Однако именно «заботой» мать убила собственного ребенка. Мальчик умер из-за тяжелого отравления.

Суд признал Спирс виновной в том, что она вводила сыну смертельно опасное количество соли через больничную трубку для питания.

В 2015 году женщину приговорили к сроку от 20 лет до пожизненного заключения. Судья при этом отметил, что у нее есть психическое расстройство, которое она отказывалась признавать.

Хоуп Ибарра: фальшивый рак и больной ребенок

Хоуп Ибарра из Техаса тоже строила жизнь вокруг выдуманных болезней. Она убеждала родных, друзей и знакомых, что сама смертельно больна раком.

Позже выяснилось, что женщина также причиняла вред своей маленькой дочери и симулировала у нее серьезное заболевание.

Как писали американские издания, Ибарра рассказывала окружающим о собственных рецидивах рака, готовилась к смерти и вела блог о своей борьбе с онкологией

При этом ее младшая дочь, по словам матери, якобы страдала тяжелой болезнью. Следствие установило, что женщина намеренно вызывала у ребенка симптомы заболеваний.

По данным правоохранителей, она давала дочери ненужные лекарства и препараты, из-за которых у девочки возникали проблемы со здоровьем. Эти состояния Ибарра затем использовала как доказательство тяжелой болезни ребенка, добиваясь внимания окружающих и медицинской помощи.

В 2010 году женщину признали виновной по нескольким эпизодам мошенничества и приговорили к десяти годам лишения свободы.

Кэти Буш и дело о «самой больной девочке»

Дочь Кэти Буш — Дженнифер — называли едва ли не «самым больным ребенком» в США. Мать активно рассказывала о ее состоянии и привлекала внимание к проблемам медицины.

Дженнифер перенесла более 40 операций и множество госпитализаций. Девочке удаляли части кишечника, устанавливали медицинские трубки и назначали серьезное лечение.

Следствие пришло к выводу, что часть симптомов могла быть вызвана действиями самой матери.

По версии обвинения, Буш намеренно искажала информацию о состоянии дочери и добивалась ненужных медицинских вмешательств. В 2005 году женщину признали виновной в жестоком обращении с ребенком и мошенничестве.

Мэрибет Тиннинг: дети, которые умирали один за другим

Историю Мэрибет Тиннинг часто обсуждают рядом с делегированным синдромом Мюнхгаузена, хотя специалисты спорят, насколько точно этот диагноз объясняет ее поведение.

Жительница американского штата Нью-Йорк в период с 1972 по 1985 год потеряла девятерых детей. Большинство из них умерли в младенческом возрасте или вскоре после рождения. Врачи объясняли трагедии тяжелыми заболеваниями, генетическими нарушениями и синдромом внезапной детской смерти.

Однако со временем у следователей и медиков начали возникать вопросы. Слишком большое количество смертей в одной семье выглядело крайне необычно даже с учетом возможных наследственных проблем. Расследование привело к новым проверкам обстоятельств гибели детей.

В 1987 году Мэрибет Тиннинг была осуждена за убийство своей девятой дочери — четырехмесячной Тами Линн.

Во время допросов женщина призналась, что душила ребенка. Позже она также рассказывала следователям, что могла причинить вред и другим детям, хотя большинство этих эпизодов так и не были доказаны в суде.

Беверли Аллит: «ангел смерти» в детской больнице

Фото: 5-tv.ru

Еще одна страшная история связана с британской медсестрой Беверли Аллит. В детстве и юности врачи подозревали у нее обычную форму синдрома Мюнхгаузена: девочка наносила себе порезы, имитировала болезни и пыталась привлечь внимание медиков.

Однако это не помешало ей выбрать профессию, где рядом с ней оказались самые уязвимые пациенты — дети.

В начале 1990-х Аллит работала в детском отделении больницы Grantham and Kesteven в английском графстве Линкольншир. За короткий период там произошла серия загадочных ухудшений состояния у маленьких пациентов. Дети внезапно теряли сознание, у них возникали приступы, остановки дыхания и другие тяжелые симптомы.

Позже следствие установило, что Аллит нападала на детей, вводя им опасные вещества или создавая состояния, которые требовали срочной помощи. В результате погибли четверо детей, еще несколько получили тяжелый вред здоровью.

В 1993 году Беверли Аллит приговорили к пожизненному заключению.

Ричард Анджело: медбрат, который хотел быть героем

Еще один медсотрудник и единственный мужчина в этом списке — Ричард Анджело. В 1980-х он работал в нью-йоркской больницы «Добрый самаритянин».

Коллеги вспоминали его как тихого, старательного и исполнительного сотрудника. Однако самому Анджело этого было мало. Позже следователям он признается, что хотел, чтобы окружающие восхищались им и считали его лучшим медбратом отделения.

Для этого он придумал чудовищный способ. Анджело вводил пациентам препараты, которые резко ухудшали их состояние.

После инъекций у людей начинались проблемы с дыханием, падало давление, некоторые теряли сознание. Когда в палате поднималась тревога, медбрат одним из первых бросался «спасать» пациента.

Схема работала месяцами. Руководство видело сотрудника, который постоянно оказывается рядом в критический момент и помогает врачам вытаскивать больных буквально с того света.

Все рухнуло, когда один из пациентов, 77-летний Джордж Макклейн, пережил странный приступ после укола и сумел рассказать медикам, что незадолго до ухудшения состояния рядом находился именно Анджело. После этого в больнице начали внутреннюю проверку.

Следствие выяснило, что медбрат использовал препарат павулон — сильный миорелаксант, который способен вызвать паралич дыхательной мускулатуры. В ходе расследования его связали с серией ухудшений состояния пациентов. По данным прокуратуры, жертвами Анджело стали десятки человек, а некоторые пациенты не пережили его «лечение».

В 1989 году его признали виновным в убийствах и покушениях на убийство. Суд приговорил бывшего медбрата к длительному тюремному заключению

Почему таких преступников долго не разоблачают

Фото: 5-tv.ru

Делегированный синдром Мюнхгаузена трудно распознать. Врач видит перед собой тревожного родителя, который будто бы делает все для спасения ребенка. Такой человек может знать медицинские термины, уверенно описывать симптомы и требовать новых обследований.

Кроме того, симптомы часто появляются только рядом с опекуном и исчезают, когда ребенка разлучают с ним. Но заметить эту закономерность удается не сразу.

Еще одна проблема — общественное сочувствие. Матерей и отцов тяжелобольных детей обычно поддерживают. Им помогают деньгами, пишут добрые комментарии, приглашают на телевидение. В такой атмосфере подозрение в насилии кажется почти невозможным.

Преступления, связанные с делегированным синдромом Мюнхгаузена, ломают привычное представление о заботе. Самый близкий человек, который должен защищать, превращает ребенка в инструмент для получения внимания.

В таких делах нет случайной вспышки агрессии. Насилие может быть долгим, методичным и тщательно замаскированным. Именно поэтому эти истории кажутся особенно жуткими: преступник не прячется от общества, а наоборот, выходит к нему с образом самоотверженного родителя.

И чем больше окружающие восхищаются такой «заботой», тем дольше жертва остается в ловушке.

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