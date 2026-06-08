«Чудесных скидок быть не может»: как не купить ОСАГО у мошенников

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

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Полис, приобретенный у преступников, не поможет при ДТП. К тому же при его оформлении ваши персональные данные попадают к злоумышленникам.

Мошенники продают поддельные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) через сайты-клоны. Об этом изданию Lenta.ru рассказал руководитель страхового агентства Артем Авадьяев.

Эксперт отметил, что злоумышленники создают сайты с оформлением, похожим на порталы реально существующих страховых компаний. Человек видит внешнее сходство, заполняет данные и переводит деньги. Только вот они уходят преступникам, а сам покупатель получает недействительный документ.

Также мошенники пользуются фейковыми ссылками и рекламой в социальных сетях, поэтому с ними тоже нужно быть осторожными.

«Первый тревожный сигнал — цена, которая заметно ниже обычной. ОСАГО рассчитывается по утвержденным правилам, поэтому чудесных скидок в два раза быть не может. Второй признак — просьба перевести деньги на карту физлица или оплатить по сомнительной ссылке», — предупредил Авадьяев.

Специалист заметил, что нужно обращать внимание на то, если у страховщика нормальные реквизиты, а также на то, правильно ли написано название компании и не вызывает ли подозрение адрес сайта.

После покупки полиса эксперт советует проверить документ на подлинность. Внешне он может соответствовать ожиданиям: печать, номер, перечень водителей и информация о транспортном средстве. Поэтому нужно смотреть не только файл, но и наличие соответствующего договора в официальной базе через сервис Национальной страховой информационной системы (НСИС), введя данные автомобиля.

Причем проверить нужно не только наличие самого документа, но и корректность информации в нем. Если что-то отсутствует или не совпадает, то полюсом пользоваться нельзя. При возникновении каких-либо сомнений в подлинности, нужно через банк попытаться оспорить платеж и написать заявление в полицию.

Опасность таких сайтов-клонов, по словам Авадьяева, не только в том, что при ДТП фальшивый полюс будет недействительным и придется самостоятельно возмещать ущерб и платить штраф, но и в том, что преступникам стали доступны ваши персональные данные. При оформлении полюса вводится и информация о машине, и то, что указано в паспорте и водительском удостоверении автолюбителя.

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