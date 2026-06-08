Си Цзиньпин приехал в КНДР с госвизитом

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Китайский лидер прибыл в Пхеньян впервые за семь лет.

Председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня прибыл в КНДР с государственным визитом. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня по местному времени прибыл в Пхеньян, начав государственный визит в КНДР», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее МИД КНР уточнял, что поездка пройдет 8–9 июня по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына. Этот визит стал для китайского лидера первым за семь лет.

Си Цзиньпина в поездке сопровождают супруга Пэн Лиюань, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци, министр иностранных дел КНР Ван И и другие представители китайского руководства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Китай объявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня. Причиной послужили неправомерные действия со стороны Японии и Филиппин, начавших проводить переговоры за морские территории в этом регионе. В Пекине эти действия назвали незаконными.

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