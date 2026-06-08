Сезон дельфинов: почему не надо подкармливать морских обитателей в дикой природе

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Ученые предупреждают: угощение от туристов не идет на пользу животным.

На юге страны начался сезон дельфинов. У берегов Балаклавской бухты в это время можно встретить афалин, белобочек и азовок. Восторженные путешественники пытаются приманить животных угощением, однако ученые категорически против такой кормежки. Корреспондент «Известий» Олег Зайковский расскажет, почему.

Море рядом с Балаклавой весной и в начале лета буквально кишит дельфинами. Они охотятся на рыбу и группами подходят прямо ко входу в бухту.

— Рыба идет вдоль берега и натыкается. Любая бухта зашла в тупик, и в обратную сторону не двигается. Поэтому дельфины и приходят сюда кормиться — для них это шведский стол.

Туристы в восторге от самых красивых обитателей Черного моря. Но дельфины очень энергичны и постоянно ищут добычу. Чтобы их приманить и рассмотреть, люди везут с собой угощение.

Ученые такую кормежку не одобряют. Говорят, от дармовой рыбы маленькие киты не только становятся ленивыми, но и могут заболеть. Дельфин должен есть только рыбу, которую поймал сам, и обязательно живую.

«Они не должны есть рыбу мертвую, замороженную, размороженную, потому что это рассадник инфекции. Это чревато заболеваниями, которые могут перейти либо в хронические болезни желудочно-кишечного тракта», — пояснила заведующая лабораторией морских млекопитающих Карадагской научной станции филиала ФИЦ ИнБЮМ Ирина Логоминова.

В Черном море обитают три вида дельфинов: афалины, белобочки и азовки. Самые крупные — до трех с половиной метров и трехсот килограммов — черноморские афалины, они больше не встречаются нигде в мире. Дельфины — идеальные пловцы, легко развивают скорость 30 километров в час и непринужденно обходят туристические катера. А их коронный трюк — выпрыгивание из воды.

Увидев дельфина вблизи в естественной среде обитания, невозможно остаться равнодушным. Их скорость и ловкость поражают, а грация завораживает.

Пытаться поплавать с дельфинами в открытом море безопасно, но скорее всего такое вторжение они не оценят и уйдут. Чтобы не спугнуть животных, специалисты советуют глушить моторы катеров и не кричать. Дельфины не боятся людей, и иногда их можно буквально коснуться рукой.

«Удивительные эмоции, потому что первый раз так близко дельфинов видим. В природе, в дикой среде, увидеть близко дельфина — это намного круче, чем в дельфинарии», — поделилась туристка Наталья Гетманская.

К середине лета, когда вода прогреется выше 22 градусов, дельфинов рядом с Балаклавской бухтой станет меньше. Но встретить их все равно реально. Испытывать удачу лучше утром, когда дельфины после ночного отдыха выходят на охоту.

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