Фото: legion-media/SplashNews.com

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Голливудская звезда вместе с возлюбленной посетил финал «Ролан Гаррос» и не скрывал эмоций.

Голливудский актер Брэд Питт стоя аплодировал российской теннисистке Мирре Андреевой на финале Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщают спортивные обозреватели турнира.

Уроженка Красноярска в 19 лет завоевала титул в женском одиночном разряде, обыграв представительницу Польши Майю Хвалиньску. За историческим матчем с первых рядов наблюдали 62-летний Питт и его 33-летняя возлюбленная Инес де Рамон.

Поначалу пара вела себя романтично — обнималась и обменивалась поцелуями, но позже оба полностью погрузились в происходящее на корте. Когда решающий раунд остался за россиянкой, Питт не смог усидеть на месте — он поднялся и устроил победительнице продолжительные овации. Де Рамон последовала его примеру и также встала, чтобы поддержать триумф спортсменки.

Мирра Андреева вошла в историю — она стала первой россиянкой, поднявшей над головой кубок «Ролан Гаррос», с момента триумфа Марии Шараповой. Министр спорта Михаил Дегтярев поздравил Мирру с победой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.