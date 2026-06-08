«Браво!» — Брэд Питт стоя аплодировал россиянке Мирре Андреевой
Брэд Питт устроил овацию российской теннисистке Мирре Андреевой
Фото: legion-media/SplashNews.com
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Голливудская звезда вместе с возлюбленной посетил финал «Ролан Гаррос» и не скрывал эмоций.
Голливудский актер Брэд Питт стоя аплодировал российской теннисистке Мирре Андреевой на финале Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщают спортивные обозреватели турнира.
Уроженка Красноярска в 19 лет завоевала титул в женском одиночном разряде, обыграв представительницу Польши Майю Хвалиньску. За историческим матчем с первых рядов наблюдали 62-летний Питт и его 33-летняя возлюбленная Инес де Рамон.
Поначалу пара вела себя романтично — обнималась и обменивалась поцелуями, но позже оба полностью погрузились в происходящее на корте. Когда решающий раунд остался за россиянкой, Питт не смог усидеть на месте — он поднялся и устроил победительнице продолжительные овации. Де Рамон последовала его примеру и также встала, чтобы поддержать триумф спортсменки.
Мирра Андреева вошла в историю — она стала первой россиянкой, поднявшей над головой кубок «Ролан Гаррос», с момента триумфа Марии Шараповой. Министр спорта Михаил Дегтярев поздравил Мирру с победой.
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