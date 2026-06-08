Сечин выступил на энергетической панели ПМЭФ

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Глава «Роснефти» назвал Северный морской путь ответом на риски мировой логистики.

Мировая экономика вступила в период нарастающих стратегических рисков, связанных с нестабильностью глобальных транспортных маршрутов и изменениями на энергетическом рынке. Об этом заявил секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в своем ключевом докладе на энергетической панели ПМЭФ-2026.

По его словам, кризис вокруг Ормузского пролива продемонстрировал уязвимость существующей системы международной логистики и может стать прецедентом для возникновения аналогичных проблем на других ключевых транспортных направлениях.

«Ормузский кризис — прецедент. Очевидно, что теперь под угрозой могут оказаться и другие „узкие места“ глобальной логистики: Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, мыс Доброй Надежды, датские и турецкие проливы, Суэцкий и Панамский каналы, имеющие ключевое значение не только для мировой энергетики, но и для всей мировой торговли», — отметил Сечин.

В этих условиях особое значение, по его мнению, приобретает развитие Северного морского пути как альтернативного и более устойчивого маршрута международных перевозок.

«Именно функционирование Северного морского пути может обеспечить мировой торговле необходимые транспортные решения. Этот маршрут позволит сократить сроки доставки грузов нашим партнерам в полтора-два раза и снизит затраты на 20–30%», — подчеркнул он.

Отдельное внимание в ходе выступления было уделено ситуации в ОПЕК+. По словам Сечина, после выхода из альянса ряда государств его производственный потенциал заметно снизился.

«С выходом ОАЭ, а до этого Катара, Эквадора, Анголы ОПЕК потерял часть потенциала. В результате добыча альянса за последние десять лет упала с 58 до 37 миллионов баррелей в сутки», — заявил он.

При этом глава «Роснефти» отметил, что Россия продолжает соблюдать взятые на себя обязательства по ограничению добычи нефти, несмотря на санкционное давление.

«Россия же, взяв на себя обязательства по ограничению добычи, неукоснительно их выполняла и всецело способствовала решению задач альянса. При этом российская нефтяная отрасль находилась и находится под санкциями, лишившими нас преимуществ, которыми пользуются другие страны», — сказал Сечин.

Говоря о долгосрочных тенденциях, он сравнил происходящие изменения в мировой экономике с сюжетом древнегреческого мифа о ящике Пандоры. По его оценке, санкционные механизмы сегодня все чаще используются государствами в качестве инструмента экономической политики.

Вместе с тем Сечин подчеркнул, что Россия остается одним из ключевых гарантов глобальной энергетической безопасности. Он отметил значение поставок российской нефти в Китай и Индию, которые обеспечивают этим странам стабильное энергоснабжение и способствуют устойчивости мирового энергетического рынка.

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