«Дискотека Авария» устроила вакханалию на концерте в Иркутске

Алексей Серов из «Дискотеки Авария» творил безумства на Дне города в Иркутске

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Чем артисты не угодили толпе фанатов?

Группа «Дискотека Авария» оказалась в центре громкого скандала. Один из ее солистов — Алексей Серов — творил безумства на Дне города в Иркутске. 51-летний музыкант прыгал по сцене полуголым, высовывал язык и показывал непристойности. Об этом написало издание Starhit.ru.

Легендарный коллектив «Дискотека Авария», слава которого гремела в 2000-х, оказался в числе приглашенных звезд на праздновании Дня города в Иркутске. Однако вместо радости по поводу встречи с любимыми музыкантами сибиряки испытали настоящий шок.

Особенно «впечатлил» зрителей своим высокоморальным поведением Алексей Серов. Он, по словам жителей Иркутска, вел себя крайне вульгарно: прямо посреди выступления снял футболку, продемонстрировав свой накаченный торс. При этом тигровые штаны, которые в тот момент были на Серове, только дополнили его эпатажный образ.

«И это еще приглашают, платят за это деньги?»;

«Лучше бы дороги сделали, чем столько денег на артистов потратили!» — писали в соцсетях разочарованные зрители.

По мнению многих жителей Иркутска, поведение Серова трудно назвать адекватным. Однако нашлись и те, кому зажигательное выступление музыканта пришлось по душе.

«Зажигательная дискотека получилась», — также писали в соцсетях зрители.

Ранее группа «Дискотека Авария» уже столкнулась с волной критики. Это произошло сразу после публикации видео с одного из выступлений. На кадрах, которые распространились по сети, было видно, как один из поклонников неожиданно выбежал на сцену и начал танцевать с артистками. Те, в свою очередь, не поддержали настрой мужчины.

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