Лучше теплый? Почему в аномальную жару не стоит принимать холодный душ

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Bihlmayer

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На первый взгляд все просто: ледяная вода остужает кожу, значит организму становится легче. Но человеческое тело устроено сложнее.

Когда столбики термометров поднимаются все выше, многие инстинктивно тянутся к холодному душу. Кажется логичным: ледяная вода должна быстро охладить тело и принести облегчение. Однако ученые предупреждают, что такой способ борьбы с жарой может дать обратный эффект.

Как рассказал британский ученый Адам Тейлор в комментарии для Daily Mail, во время аномальной жары лучше использовать теплую или слегка прохладную воду, а не ледяную.

Почему холодная вода не помогает

На первый взгляд все просто: холодная вода охлаждает кожу, значит организму становится легче. Но человеческое тело устроено сложнее.

По словам специалиста, резкое воздействие холода заставляет кровеносные сосуды у поверхности кожи сужаться. Это естественная защитная реакция организма, которая помогает сохранить тепло.

В результате кровь начинает хуже отдавать тепло через кожу во внешнюю среду. Организм воспринимает происходящее не как охлаждение, а как угрозу переохлаждения и старается удержать накопленное тепло внутри.

Именно поэтому после холодного душа человек нередко чувствует облегчение лишь несколько минут, а затем снова начинает перегреваться.

Что происходит после выхода из душа

Есть и еще одна проблема. Когда человек выходит из ледяной воды в раскаленный воздух, тело начинает быстро компенсировать потерю тепла.

Сосуды расширяются, кровоток усиливается, и ощущение жары может стать даже сильнее, чем было до душа.

Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Резкий перепад температур создает дополнительную нагрузку на организм и может вызвать ухудшение самочувствия.

Какой душ лучше принимать

Эксперт порекомендовал выбирать теплую или умеренно прохладную воду. Такой душ помогает организму постепенно отдавать избыточное тепло, не включая защитные механизмы сохранения температуры.

Кроме того, теплая вода способствует испарению влаги с поверхности кожи после выхода из душа. А именно испарение пота является одним из главных способов естественного охлаждения организма.

По этой же причине специалисты не советуют в жару чрезмерно охлаждать помещение кондиционером или постоянно находиться под потоками ледяного воздуха.

Почему жара становится опаснее

В последние годы ученые все чаще говорят о росте числа экстремальных температурных явлений. Весной 2026 года многие страны Европы столкнулись с рекордно ранней волной жары, а климатологи связали подобные события с глобальным изменением климата.

Медики напоминают, что перегрев может привести к обезвоживанию, тепловому истощению и даже тепловому удару. Особенно уязвимы пожилые люди, дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Как пережить жару безопасно

Специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:

пить достаточно воды в течение дня;

избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы;

носить свободную светлую одежду;

проветривать помещение утром и вечером;

принимать теплый или слегка прохладный душ вместо ледяного.

Хотя холодный душ кажется самым очевидным спасением от жары, на самом деле организму часто гораздо полезнее мягкое охлаждение. Иногда именно теплая вода помогает телу избавиться от лишнего тепла эффективнее, чем ледяной поток из душевой лейки.

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