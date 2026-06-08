Озера-убийцы: как вода может задушить целую деревню

Фото: © Getty Images/Eric BOUVET / Contributor

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Самая страшная подобная катастрофа произошла в Африке. Тогда погибли более 1700 человек и 3500 животных.

Озеро обычно ассоциируется со спокойствием, отдыхом и живописными пейзажами. Но на Земле существуют водоемы, которые способны убивать. Причем не волнами, не хищниками и даже не ядовитыми бактериями. Их оружие — невидимый газ, который может за считанные минуты уничтожить целую деревню.

Самая страшная подобная катастрофа произошла в Африке в 1986 году. Тогда озеро Ниос в Камеруне буквально выпустило облако смерти, которое задушило более 1700 человек и 3500 животных. Ученые до сих пор называют этот случай одной из самых необычных природных трагедий в современной истории. Об этом сообщило United States Geological Survey.

Ночь, после которой никто не проснулся

Вечером 21 августа 1986 года жители деревень возле озера Ниос занимались обычными делами. Ничто не предвещало беды.

Около девяти часов вечера местные жители услышали глухой грохот, напоминающий взрыв или раскат грома. Затем над озером поднялось белое облако, которое начало быстро растекаться по окрестностям.

Уже через несколько минут люди стали терять сознание.

На следующее утро выжившие увидели жуткую картину. На земле лежали тела людей, домашнего скота, птиц и диких животных. Многие погибшие находились прямо в своих кроватях, словно уснули и больше не проснулись.

Всего жертвами катастрофы стали около 1746 человек и более 3500 животных.

Убийца без запаха и цвета

Поначалу никто не мог понять, что произошло. Рассматривались самые разные версии — от извержения вулкана до химической атаки.

Ответ оказался гораздо более необычным.

Озеро Ниос расположено в районе древней вулканической активности. Под его дном находятся магматические породы, которые постоянно выделяют углекислый газ.

На протяжении многих лет этот газ постепенно растворялся в глубинных слоях воды. Из-за высокого давления на дне озера его концентрация становилась все больше и больше.

Фактически озеро превратилось в огромную бутылку газированной воды, которую никто не открывал десятилетиями.

Когда озеро «взорвалось»

Ученые считают, что в роковую ночь произошло так называемое лимнологическое извержение — крайне редкое природное явление.

По одной из версий, причиной стал оползень или небольшой подводный толчок. Он нарушил устойчивость глубинных слоев воды.

После этого началась цепная реакция. Растворенный углекислый газ стал стремительно выделяться наружу, как пузырьки после открытия бутылки шампанского.

За считаные минуты из озера вырвалось около 1,2 миллиона тонн углекислого газа.

Тяжелое газовое облако покатилось по склонам и заполнило низины. Поскольку углекислый газ тяжелее воздуха, он вытеснял кислород и буквально лишал людей возможности дышать.

Большинство жертв даже не успели понять, что происходит.

Озеро Монун предупреждало об опасности

Трагедия на Ниосе оказалась не первой. За два года до этого, в августе 1984 года, похожая катастрофа произошла на озере Монун, также расположенном в Камеруне.

Тогда внезапный выброс углекислого газа унес жизни 37 человек.

Однако масштабы происшествия были намного меньше, поэтому ученые не сразу осознали, какую угрозу представляют подобные озера.

Лишь после катастрофы на Ниосе стало ясно, что речь идет о неизвестном ранее природном механизме, способном приводить к массовой гибели людей.

Можно ли повториться такой катастрофе?

После трагедии ученые начали искать способы обезопасить опасные водоемы.

На озере Ниос была создана специальная система дегазации. В воду опустили длинные трубы, через которые глубинные слои постепенно поднимаются наверх. Вместе с водой выходит и растворенный углекислый газ.

Этот процесс напоминает контролируемое стравливание давления.

Сегодня подобные установки работают как на Ниосе, так и на Монуне. Специалисты регулярно контролируют состав воды и следят за уровнем газа.

Есть ли такие озера в других странах?

Самым известным потенциально опасным водоемом считается озеро Киву на границе Руанды и Конго.

Оно значительно больше Ниоса и содержит огромные запасы растворенного углекислого газа и метана. Вблизи его берегов живут миллионы людей.

К счастью, ученые внимательно следят за состоянием озера, а часть газа даже используется для производства электроэнергии.

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