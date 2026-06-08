Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Среди них — ребенок. Его экстренно доставили в детскую областную клиническую больницу.

Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированных атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщили в оперштабе региона.

В селе Дунайка Грайворонского округа в результате ударов FPV-дрона по частному дому 14-летний мальчик получил слепые осколочные ранения височной области и бедер.

Ребенка экстренно доставили в детскую областную клиническую больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что в доме повреждена кровля.

Кроме того, в селе Ясные Зори Белгородского округа произошла детонация дрона на территории предприятия. Накануне вечером, 7 июня, мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу города Белгорода.

Врачи диагностировали у него акубаротравму и ушибы волосистой части головы. Пострадавший продолжает лечение в амбулаторном режиме.

Как ранее писал 5-tv.ru, в результате прицельного удара ВСУ в городе Лисичанске в ЛНР пострадали двое подростков 14 и 15 лет. В тот момент мальчики катались на велосипедах.

Глава региона Леонид Пасечник назвал действия украинских боевиков, бьющих по детям в светлое время суток во время их летних каникул, бесчеловечными и жестокими, соответствующими неонацистскому режиму.

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