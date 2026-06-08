«Добро пожаловать, маленький Д»: Янковский и Пожарская рассекретили имя сына

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Молодую маму с малышом дома встретили с цветами и поздравлениями.

Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская раскрыли имя новорожденного сына. Они рассказали, что малыш появился на свет в четверг, 4 июня.

Звездные родители написали восторженный пост в социальных сетях. Они признались, что очень счастливы, в их отношениях царит взаимная любовь, и они рады приветствовать малютку.

«В принципе, сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький Д.», — написали Диана и Иван, их слова приводит 7Дней.ru.

Артисты поблагодарили медиков подмосковного госпиталя, в котором появились на свет дети многих знаменитостей. Акушеру-гинекологу, принимавшей роды, Пожарская написала теплые слова любви и пожелала всего наилучшего.

Звезда сериала «Отель Элеон» опубликовала трогательные кадры из больницы. Диана держала на руках новорожденного Давида и позировала рядом с любимым мужем и старшим сыном Олегом.

Как оказалось, актрису с малышом уже выписали из роддома, и сейчас они находятся дома. К приезду мамы с новорожденным близкие заставили их дом цветами.

Многие поклонники и коллеги поздравили пару с радостным событием. Поддержали молодую семью актрисы Саша Бортич, Стася Милославская, Светлана Иванова и Нино Нинидзе.

Как ранее писал 5-tv.ru, чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады в Токио 2020 года Дина Аверина и ее супруг — олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Дмитрий Соловьев ждут пополнение семьи уже в августе этого года. По их подсчетам, малыш родится под знаком зодиака Льва.

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