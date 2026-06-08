Партия Пашиняна набрала 51% после обработки 22% бюллетеней

Фото: Reuters/Vahram Baghdasaryan

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До этого премьер-министр объявлял о своей победе, несмотря на наличие данных лишь 10% голосов.

Партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» лидирует с результатом 51,19% (более 166 тысяч голосов) после обработки 22,32% бюллетеней с 646 избирательных участков. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

На втором месте — альянс партий «Сильная Армения», во главе которой предприниматель Самвел Карапетян, набрал 23% голосов (74 915), а блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,93% (32 333).

На четвертом месте находится партия «Процветающая Армения» с 4,09% (13 310 голосов), на пятом — партия «Крылья единства» с 2,18% (7 105 голосов).

Таким образом, на данный момент у оппозиции в сумме почти 40% голосов.

Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков — 8%.

Как ранее писал 5-tv.ru, Никол Пашинян объявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах, заявив, что она единолично сформирует правительство. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции 7 июня, несмотря на то, что на тот момент были обработаны данные только с 10% избирательных участков.

Предприниматель и лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян обвинил власти страны в остановке подсчета голосов на парламентских выборах. По его мнению, это было сделано из-за понимания, что правящая сила проигрывает.

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