«Град» накрыл опорник ВСУ на добропольском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В ходе разведывательных мероприятий операторы БпЛА обнаружили скопление живой силы противника и незамедлительно передали координаты цели на командный пункт.

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» нанес огневое поражение по опорному пункту ВСУ на добропольском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе разведывательных мероприятий операторы БпЛА подразделения войск беспилотных систем обнаружили скопление живой силы противника и незамедлительно передали координаты цели на командный пункт, где было принято решение задействовать РСЗО «Град».

Экипаж боевой машины, используя складки местности оперативно выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию и за считанные минуты навелся на цель. После первых пристрелочных пусков и небольшой корректировки, на украинских боевиков обрушился град из реактивных ракет калибром 122-мм.

Не теряя ни минуты, после выполнения боевой задачи расчет боевой машины оперативно свернулся и покинул огневую позицию для пополнения боекомплекта и ожидания очередной цели в укрытии.

По всему маршруту следования реактивную систему залпового огня сопровождает расчет воздушного наблюдения, задача которого — прикрытие личного состава от налетов ударных дронов противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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