Медведь попытался напасть на мужчину в пригороде Хабаровска

Фото, видео: 5-tv.ru

За полгода в крае отстрелили уже девять косолапых, хищников, которые угрожали людям.

История, в которую сначала не поверили даже местные жители. В одном из пригородных сел Хабаровска по улицам несколько часов бродил медведь, а затем кинулся на прохожего. Хищника не остановило даже то, что буквально через дорогу — краевая столица и большой город.

И это уже не единичный случай. Почему звери все чаще выходят к людям — разбиралась корреспондент «Известий» Ольга Кошелева.

Большой переполох в маленьком Тополево. Огромный медведь несколько часов бродил по селу, которое находится всего в десятке километров от Хабаровска, и даже напал на прохожего.

Мужчина едва успел забраться повыше и уцелел. От лап хищника его отделяли доли секунды и миллиметры.

Вот та самая надземная теплотрасса, которая и сохранила жизнь мужчине. Если бы не эта конструкция, на которую он залез, трагедии было бы не избежать.

Очевидец Андрей, автор нашумевшего видео. Он не стал вмешиваться, чтобы не оказать себе медвежью услугу, а просто достал смартфон и включил камеру. Журналисты попросили Андрея рассказать подробности произошедшего.

«Да, именно здесь. А медведь вот здесь шел. Он вот здесь на трубу перепрыгнул, медведь тоже лапы туда положил, хотел его поймать. И мужик залез на эту опору», — рассказал очевидец, автор видео Андрей.

Все сельчане без исключения встревожены не на шутку.

«Да, я на самом деле даже не поверил сначала, когда мне супруга скинула видео, я подумал — это ИИ. Все-таки Тополь — это не окраина какой-нибудь деревни, условно Некрасовка, Корфовский район, где чаще можно встретить тигра либо медведя. Мы были очень удивлены», — поделился житель села Тополево Александр.

«Ну, мы с малышом боимся и уже решили: если что — мы бежим», — сказала жительница села Тополево Марина.

За полгода в Хабаровском крае отстрелили уже девять медведей, которые угрожали людям. Нелегальные свалки с пищевыми отходами, неогороженные пасеки — вот причина вылазок хищников в населенные пункты, считают зоозащитники.

«Это медведь черный гималайский, белогрудый, еще их называют. Они, кстати, хорошо лазают. То есть подняться на вышку и все остальное — это не спасение. Если бы он захотел, он бы поднялся и быстрее, чем мужчина. Поэтому здесь однозначно надо кричать, издавать звуки», — пояснил руководитель фонда зоозащиты, ветеринарный врач Карен Даллакян.

Мишка еще немного погулял, никого не задев, и скрылся за забором. Это последние кадры, на которых его видели. Но делить шкуру не убитого медведя рано — его так и не поймали.

Единственный, кто выиграл от эффекта этого переполоха, была местная служба доставки. Говорят, количество заказов на еду увеличилось в разы. Ведь, перефразируя поговорку, медведя бояться — в магазин не ходить.

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