Паралич избирательной системы: на голосовании в Армении фиксировали многочисленные нарушения

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Часть граждан даже не могли найти свой участок.

В Армении завершилось голосование на парламентских выборах. Пока ЦИК подсчитывает голоса, наблюдатели и представители оппозиции уже заявляют о многочисленных нарушениях. Сообщается о задержаниях активистов, обысках и давлении на тех, кто не согласен с политикой Никола Пашиняна.

Действующий премьер-министр последовательно выступает за углубление сотрудничества с Европой и дальнейшую евроинтеграцию страны. А насколько изменятся отношения Еревана с ключевыми партнерами по ЕАЭС, глава правительства попытался объяснить, отвечая на вопрос «Известий».

— Вас многие называют сторонником прозападного пути. В случае вашей победы вы продолжите путь на сближение?

— Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие, членство в Евразийском экономическом союзе. Мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Впрочем, практически сразу после этого Пашинян заявил, что провел неофициальные переговоры с Эммануэлем Макроном, а также у него состоялся неформальный разговор с премьер-министром Грузии. Детали сообщать пока не стал.

Какие сигналы Ереван пытается отправить своим партнерам и чего ожидать жителям Армении в условиях политической неопределенности — разбирался корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Подсчет голосов на избирательных участках начался сразу после их закрытия. Сотрудники комиссий проверяют какие-то списки, рядом наблюдатели, которые имеют полное право следить за подсчетом голосов.

Сразу же появились результаты первых экзит-пулов. Оппозиция в совокупности набирает больше голосов, чем партия Пашиняна, что грозит действующему премьеру потерей власти.

«Дорогие соотечественники, в Республике Армения завершились парламентские выборы. Исторически высокая явка показывает нам, что Пашинян проигрывает», — заявил член совета блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян.

Страх Пашиняна проиграть обернулся жестким давлением на оппозицию: аресты, обыски, преследования. В день выборов в Гюмри сотрудники СНБ окружили офис «Сильной Армении». Задержан начальник местного штаба блока Роберта Кочаряна Бабкен Сароян. Досталось и «Процветающей Армении» — 50 сторонников увели оперативники. Представители оппозиции не удивлены репрессиям и давлению и не сдаются.

«Есть и репрессии, и случаи нарушения электорального кодекса. Есть и технические нарушения, есть и нарушения посущественнее. Ну, это процесс. Идем вперед», — заявил адвокат, представитель партии «Сильная Армения» Арам Вардеванян.

Пока Служба национальной безопасности проводила обыски в штабах блоков, на местах фиксировался настоящий паралич избирательной системы. Масштаб нарушений со стороны властей — беспрецедентный. Пашинян залез во все тяжкие, чтобы попытаться обеспечить себе нужные цифры. Вот солдаты голосуют после закрытия участков. А это село Лор. Председатель избирательной, сторонница партии Пашиняна, заходит, собирает бюллетени в мешок и уносит. Или вот, агитационные плакаты премьера возле избирательного участка. Некоторые граждане в день выборов просто не могли найти свой участок.

«Представьте, десять лет мы голосуем в одном детском садике, участок там. А сегодня неожиданно для всех наш участок перенесли на 300 метров наверх. Обычно предупреждали», — рассказал медиаэксперт, главный редактор Alpha News Тигран Кочарян.

Если Пашинян победит, то понятно, что победу он сам по себе не смог бы обеспечить — за время премьерства его рейтинг заметно упал, по некоторым данным, до 18%.

«Без административного ресурса, без фальсификации, без вброса бюллетеней, без всяких технологий типа карусели и так далее он победить не может. Естественно, в этом случае, если он вдруг победит, это означает, что была фальсификация», — считает руководитель информационно-аналитического центра «Луйс» Айк Авазян.

Такие методы со стороны Никола Пашиняна — это еще и стремительное желание после выборов продолжить путь евроинтеграции. Вся его политика и борьба на выборах на этом были построены. Пашинян обещает жителям миллиарды от дружбы с Западом. Оппозиционеры выступают за то, чтобы остаться в ЕАЭС. Армения в нем уже 11 лет. Куда шагнет страна теперь, зависит от результатов.

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