Карапетян: парламентские выборы в Армении нельзя считать демократическими

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andre Ballin; 5-tv.ru

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Правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна отложила подсчет голосов на несколько часов.

Власти Армении остановили подсчет голосов на парламентских выборах, понимая, что проигрывают. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал предприниматель и лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян.

Политик назвал решение отложить публикацию итогов голосования до девяти часов утра (восемь по московскому времени. — Прим. ред.) беспрецедентным. По его словам, показатели правящей силы снижались по мере подсчета голосов с избирательных участков.

«Они взяли, посчитав примерно 20% бюллетеней объявили, что они уже победили, потому что они видели, что очень быстрыми темпами идут вниз. Взяли, остановили по счету. Сказали, что утром только в девять часов они объявят результаты. Ну, конечно, так не бывает. Если ты что-то считаешь, то нужно считать до конца. Сейчас мы понятия не имеем, что они утром в девять часов объявят», — сказал он.

Политик также рассказал о давлении на оппозицию в ходе парламентских выборов, назвав их совершенно недемократическими. По словам Карапетяна, от его партии арестованы около 700 человек, 80 из них уже отправили в тюрьму «по неизвестным причинам».

Лидер партии «Сильная Армения» объяснил, что из-за сложившейся неопределенности было принято решение организовать в срочном порядке пресс-конференцию.

«Пока мы не имеем результатов, мы не можем сказать, что будем оспаривать», — отметил он, добавив, что, как только результаты будут объявлены, они обязательно выступят с официальным заявлением по этому поводу. При этом их оспаривание не исключено.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах, несмотря на наличие данных лишь от 10% бюллетеней. Он также отметил, что у правящей силы есть доверенные лица во всех участковых комиссиях.

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