До 90% летальности: в Конго от лихорадки Эбола умерли более 90 человек
В Конго от лихорадки Эбола умерли более 90 человек
Фото: www.globallookpress.com/Niclas Hammarstrom
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В стране на трех площадках создадут специальные лечебные центры по борьбе с заболеванием.
Более 90 человек погибли от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом сообщило местное Министерство связи.
Отмечается, что количество подтвержденных случаев заражения вирусом достигло 515 инцидентов. Уровень летального исхода составляет 17,7%.
По последним сведениям, за прошедшие сутки в стране подтверждено еще 27 случаев заражения Эболой. К настоящему моменту 283 человека госпитализированы или пребывают в изоляции.
По словам главы Минздрава страны Самюэля Роже Камба, Конго готовится к созданию лечебных центров на трех площадках.
«Эбола вызывает внутренние и внешние кровотечения, повреждает иммунную систему и внутренние органы человека. Без своевременного лечения смертность может достигать от 30% до 90%», — добавил министр, его слова привело радио Radio Okapi.
Кроме того, в Конго начали привлекать миротворцев ООН к охране центров лечения лихорадки Эбола. Меры предприняты на фоне недоверия местного населения к мерам по борьбе с заболеванием.
Как ранее писал 5-tv.ru, эпицентр вспышки лихорадки Эбола находится в граничащей с Угандой провинции Итури на востоке ДРК. В России, в свою очередь, заявили об отсутствии распространения лихорадки, поскольку в стране разработана вакцина, а также имеются технологии, позволяющие в сжатые сроки разрабатывать препараты для борьбы с опасными инфекциями.
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