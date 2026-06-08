До 90% летальности: в Конго от лихорадки Эбола умерли более 90 человек

В Конго от лихорадки Эбола умерли более 90 человек

Фото: www.globallookpress.com/Niclas Hammarstrom

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В стране на трех площадках создадут специальные лечебные центры по борьбе с заболеванием.

Более 90 человек погибли от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом сообщило местное Министерство связи.

Отмечается, что количество подтвержденных случаев заражения вирусом достигло 515 инцидентов. Уровень летального исхода составляет 17,7%.

По последним сведениям, за прошедшие сутки в стране подтверждено еще 27 случаев заражения Эболой. К настоящему моменту 283 человека госпитализированы или пребывают в изоляции.

По словам главы Минздрава страны Самюэля Роже Камба, Конго готовится к созданию лечебных центров на трех площадках.

«Эбола вызывает внутренние и внешние кровотечения, повреждает иммунную систему и внутренние органы человека. Без своевременного лечения смертность может достигать от 30% до 90%», — добавил министр, его слова привело радио Radio Okapi.

Кроме того, в Конго начали привлекать миротворцев ООН к охране центров лечения лихорадки Эбола. Меры предприняты на фоне недоверия местного населения к мерам по борьбе с заболеванием.

Как ранее писал 5-tv.ru, эпицентр вспышки лихорадки Эбола находится в граничащей с Угандой провинции Итури на востоке ДРК. В России, в свою очередь, заявили об отсутствии распространения лихорадки, поскольку в стране разработана вакцина, а также имеются технологии, позволяющие в сжатые сроки разрабатывать препараты для борьбы с опасными инфекциями.

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