У берегов острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1

Фото: ADI WEDA/ТАСС

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Эпицентр подземных толчков находится в 51 километре от города Хенераль-Сантос с населением 679 тысяч человек.

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у побережья острова Минданао на Филиппинах. Об этом сообщили представители Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (European-Mediterranean Seismological Centre, EMSC) на официальном сайте.

Согласно данным экспертов, подземные толчки были зафиксированы в 23:37 по местному времени (02:37 по московскому. — Прим. ред.). Сейсмособытие произошло в 51 километре от города Хенераль-Сантос с населением около 679 тысяч человек. Очаг залегал на глубине десять километров.

Информация о риске цунами, возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Сотрудники Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS) заявили, ссылаясь на собственную базу данных, что высота волн превысит нормальный уровень прилива более чем на один метр. Еще выше вода может оказаться в закрытых заливах и проливах.

Одним из мощнейших в истории Филиппин считается землетрясение с цунами в заливе Моро 17 августа 1976 года. Вскоре после полуночи подземные толчки произошли недалеко от островов Минданао и Сулу. Магнитуда землетрясения составила от 7,9 до 8,1, очаг залегал на глубине 20 километров. Разрушительные волны охватили более 700 километров береговой линии и погубили, по разным оценкам, от пяти до восьми тысяч человек. Это было самое смертоносное сейсмособытие в регионе за 58 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о землетрясении магнитудой 5,4 в акватории Тихого океана вблизи северных Курильских островов.

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