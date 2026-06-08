Дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, погиб помощник машиниста
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Фото: © РИА Новости/Виктор Антонюк
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Сам машинист был ранен.
Помощник машиниста пассажирского поезда сообщения Москва — Симферополь погиб в результате удара украинского дрона по железнодорожному составу. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Сообщается также, что сам машинист получил ранения. О пострадавших среди пассажиров не сообщается.
«Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку», — добавил Аксенов.
Решается вопрос о доставке пассажиров на автобусах с места происшествия.