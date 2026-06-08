Цена шалости: за что могут привлечь к уголовной ответственности во дворе дома

В России за сломанные качели во дворе предусмотрена уголовная ответственность

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Дмитрий Коротаев

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Что является городским имуществом, и какое предусмотрено наказание за его порчу?

Если ребенок до 14 лет сломает качели или ветки на дереве, то ущерб возмещают родители. Если подобное совершит взрослый, то в некоторых случаях ему может грозить уголовная ответственность. Об этом Газета.ру рассказал эксперт по фитнесу Эмиль Халимов.

«Базовое правило закреплено в статье 1064 Гражданского кодекса. Повредивший чужую вещь возмещает убытки в полном объеме по рыночной стоимости ремонта или замены. Действует презумпция вины причинителя, поэтому доказывать случайность придется самому нарушителю, и ссылки на неосторожность тут мало», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что подростки от 14 до 18 лет отвечают за совершенное сами, а при нехватке средств — их родители. Для взрослых, умышленно повредивших имущество, предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Так, согласно статье об «Общих основаниях ответственности за причинение вреда» Гражданского кодекса, виновник обязан возместить полную стоимость ремонта или замены по рыночной цене. При этом доказывать случайность произошедшего придется самому нарушителю.

В случае умышленной порчи имущества без значительного ущерба полагается штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Если ущерб превышает 5000 рублей, то грозит статья «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» со штрафом до 40 тысяч рублей или лишением свободы.

Халимов также отметил, что использование снарядов не по назначению (например, когда взрослы висит на детских качелях) не освобождает от ответственности.

Деревья также являются городским имуществом, поэтому за сломанные ветки придется заплатить штраф и возместить стоимость посадки.

Как ранее писал 5-tv.ru, за самовольный сбор веток сирени на муниципальных территориях гражданам грозит административное наказание в виде штрафа или ареста до 15 суток.

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