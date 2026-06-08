От семян до туров: как мошенники обманывают россиян летом

Фото: 5-tv.ru

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Важно с осторожностью относиться к интернет-магазинам, которые принимают оплату переводом на карту физического лица.

Мошенники активно используют сезонные темы для обмана россиян. Летом особенно высока вероятность попасть на удочку афериста. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

Среди самых популярных — фейковая аренда дачи. Как правило, в объявлении показаны привлекательные фото и низкая цена. После перевода небольшой суммы «брони», чтобы «зарезервировать даты», пропадает хозяин и его объявление.

Риски возрастают и при покупке дачи: продавец торопит с авансом, скрывая проблемы с документами, границами участка или долями других собственников.

«Еще один летний прием — липовые штрафы. В чат СНТ или района приходит сообщение якобы от администрации, товарищества, коммунальщиков или инспектора: трава высокая, костер развели, мусор сложили неправильно, воду расходуете с нарушением, за грибы теперь нужен платеж. Внутри ссылка, QR-код или просьба перевести деньги на карту», — добавил эксперт.

Кроме того, российских дачников часто обманывают магазины саженцев, семян, теплиц и садового инвентаря. За обещаниями редкого сорта, огромной скидки и доставки за несколько дней, покупатель получает пересорт, сухую ветку или вовсе ничего.

Гаврилов порекомендовал с осторожностью относиться к интернет-магазинам, которые принимают оплату переводом на карту физического лица, а также скрывают свои юридические реквизиты — ИНН, адрес и условия возврата. По его словам, это явный признак недобросовестности. Аналогичная ситуация складывается и с так называемыми «сертификатами на сбор грибов».

«Реальные ограничения касаются заповедных территорий, редких видов и специальных режимов охраны природы. Поэтому платный „QR-код грибника“ — чаще всего просто способ выманить деньги», — пояснил депутат.

Кроме того, парламентарий предупредил о мошенничестве при заказе услуг для дачного участка. Недобросовестные исполнители, предлагающие спилить деревья, вывезти мусор или привезти дрова, часто просят предоплату за бензин и материалы.

«Здесь спасает простая вещь: заранее записать, кто именно работает, сколько стоит услуга, что входит в цену, когда идет оплата и кто отвечает за ущерб. Лучше платить по этапам, сохранять переписку, фото участка до работ и после них, чек или расписку», — уточнил эксперт.

Кроме того, летние подработки могут оказаться мошеннической уловкой для студентов и подростков. Аферисты обещают легкие деньги, выманивают данные карт или просят открыть карту и принимать чужие переводы. Есть также схожие сценарии с поддельными турами, билетами и экскурсиями.

Как ранее писал 5-tv.ru, мошенники используют псевдоофициальные термины, чтобы убедить людей в законности и срочности своих действий.

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