Двое мужчин погибли в Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ
Хинштейн: двое мужчин погибли в Курской области в результате атаки БПЛА ВСУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Удар пришелся на поле, где на тракторе работали механизаторы.
Два человека погибли в Медвенском районе Курской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в мессенджере «МАКС» сообщил глава региона Александр Хинштейн. Он принес искренние соболезнования близким жертв и пообещал оказать их семьям всю необходимую поддержку.
«Еще одна трагедия. По предварительной информации, сегодня в селе 1-е Панино Медвенского района вражеский беспилотник атаковал поле, где на тракторе работали два механизатора. Беспилотник взорвался. К огромной скорби, оба мужчины погибли на месте», — написал губернатор.
В это же время в Ленинградской области после беспилотного удара ВСУ специалисты продолжают обезвреживание взрывоопасных предметов на участке автомобильной дороги между Большой Ижорой и Лебяжьим.
По словам губернатора Александра Дрозденко, въезд в указанные населенные пункты остается открытым, но движение на отрезке приостановлено, автомобилистам предложен объезд, запущен временный маршрут для автобусов. Количество уничтоженных в Ленобласти украинских БПЛА увеличилось до 141.
Ранее 5-tv.ru сообщал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Глава региона Юрий Слюсарь предупредил сограждан, что дроны ликвидированы силами ПВО, но опасность повторных налетов сохраняется.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.