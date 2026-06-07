Немецкий теннисист Александр Зверев выиграл «Ролан Гаррос»

Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

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В финальном матче спортсмен одолел соперника из Италии.

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем «Ролан Гаррос» — второго в сезоне турнира «Большого шлема», завершившегося в Париже. В решающем поединке он одолел итальянца Флавио Коболли.

Матч продлился пять сетов и завершился со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1 в пользу представителя Германии.

Зверев трижды выходил в финалы крупнейших турниров мира, но каждый раз терпел поражение. Кроме того, он стал первым немецким теннисистом за 30 лет, выигравшим «Большой шлем». Последний раз это удавалось спортсмену Борису Беккеру в 1996 году.

Помимо этой награды у Александра уже есть «золото» Олимпийских игр-2021 в Токио и 25 трофеев под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Известно, что он сын советских теннисистов Александра и Ирины Зверевых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в женском разряде «Ролан Гаррос» победила россиянка Мирра Андреева. В финальном матче 19-летняя спортсменка обыграла полячку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

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