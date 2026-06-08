В Мадриде около 1,1 миллиона человек приняли участие в мессе с папой Львом XIV
Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
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Визит понтифика в Испанию сопровождается масштабными богослужениями и встречами с верующими.
Около 1,1 миллиона человек собрались на мессу, которую провел папа римский Лев XIV в центре Мадрида. Об этом сообщили в пресс-службе администрации испанской столицы.
Богослужение состоялось на площади Сибелес. Значительная часть верующих находилась также на прилегающих улицах, откуда следила за происходящим.
Перед началом мессы папа римский совершил объезд площади и близлежащих районов на папамобиле, приветствуя собравшихся. Мероприятие было приурочено к празднику Тела и Крови Христовых, который отмечается в католической традиции 7 июня.
Лев XIV прибыл в Испанию 6 июня. В рамках визита он провел встречи с мигрантами и бездомными, а также принял участие в ночном бдении накануне праздника. По оценкам организаторов, в бдении участвовали около 600 тысяч человек.
Программа пастырской поездки понтифика предусматривает посещение ряда испанских городов, включая Барселону и Канарские острова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Папе Римскому Льву XIV подарили руль от первого неудачного электромобиля Ferrari.
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