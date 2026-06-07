В Ярославской области опрокинулся экскурсионный автобус

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Пострадали 12 человек, в том числе двое детей.

Экскурсионный автобус опрокинулся в Угличском округе Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в канале в мессенджере МАКС.

ДТП произошло в районе деревни Сверчково. По предварительной информации, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей.

В результате аварии травмы получили 12 пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. Погибших нет. Всех пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

По информации губернатора, разлива топлива после происшествия не зафиксировано. Движение на участке дороги также не ограничивалось.

«Причины ДТП устанавливаются. Держим ситуацию на контроле. Пострадавшим окажем необходимую помощь», — написал Евраев.

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