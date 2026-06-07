Гарри против деда? Почему принц Филипп не принял Меган Маркл

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Герцог Эдинбургский любил внука, но его выбор мог стать чертой, через которую семья уже не смогла переступить.

Принц Гарри был близок с принцем Филиппом, но отношения между ними, по версии королевских экспертов, изменились после появления Меган Маркл. Издание Daily Mail пишет: герцог Эдинбургский с осторожностью относился к будущей жене внука и не разделял решения Гарри отдалиться от монархии.

Суть конфликта была не только в личной неприязни. Для принца Филиппа королевская семья была системой службы, дисциплины и жесткой иерархии. Для Гарри и Меган брак стал поводом выйти из этой системы и начать жизнь по собственным правилам. В этом и возник разлом.

Дед и внук

Гарри всегда подчеркивал уважение к деду. После смерти принца Филиппа в 2021 году он называл его человеком службы, чести и острого юмора, вспоминал как «мастера барбекю» и человека, который умел держать комнату вниманием.

Но личная привязанность не означала полного согласия. Гарри был привязан к деду, но у его лояльности были границы. Эти границы проявились, когда выбор между семейной традицией и Меган стал слишком острым.

Филипп не верил

Принц Филипп с самого начала относился к Меган настороженно. В публикациях о королевской семье ему приписывали резкую фразу о том, что с актрисами можно встречаться, но на них не женятся. Эта реплика хорошо показывает, как часть старшего поколения Виндзоров могла воспринимать брак Гарри.

Филипп видел в Меган не просто новую супругу принца. Он, как утверждают биографы, мог видеть в ней риск повторения истории Уоллис Симпсон — американки, ради которой король Эдуард VIII отказался от престола. Именно поэтому Меган, по утверждениям авторов королевских книг, иногда сравнивали с герцогиней Виндзорской.

Для Филиппа такая параллель была болезненной. Он сам десятилетиями подчинял личную жизнь роли мужа королевы. Поэтому решение Гарри поставить новую семью выше королевской системы он мог воспринимать как удар по самому принципу службы.

Меган стала границей

Конфликт вокруг Меган стал точкой, где Гарри перестал быть просто любимым внуком. Он выбрал жену, новый дом, публичную самостоятельность и дистанцию от дворца. Для принца Филиппа это могло выглядеть не как личное счастье внука, а как нарушение семейного договора.

Сассексы в последние годы жизни герцога Эдинбургского отдалились от него. Особенно сильно это проявилось после отказа Гарри и Меган от обязанностей старших членов королевской семьи в 2020 году и переезда в США.

Филипп мог не одобрять Меган, но, по данным королевских источников, он не стремился вмешиваться напрямую. Ему приписывают позицию: люди должны жить так, как считают нужным. Но между «не запрещать» и «поддерживать» большая разница.

Другая логика семьи

Гарри и Меган строили брак как союз двух людей, которые имеют право выбирать собственную безопасность, карьеру и публичный голос. Филипп принадлежал к поколению, где личное почти всегда уступало долгу.

Именно это различие могло стать главным. Для Гарри семья — это Меган, дети и защита частной жизни. Для Филиппа семья Виндзоров — это институт, где личные желания должны подчиняться роли.

Поэтому отъезд Сассексов в Калифорнию был не просто переездом. Он выглядел как отказ от правил, по которым Филипп прожил большую часть жизни рядом с Елизаветой II.

Последние годы

Принц Филипп умер в апреле 2021 года в возрасте 99 лет. Гарри прилетел в Великобританию на похороны, Меган не приехала по медицинским рекомендациям, поскольку была беременна вторым ребенком.

К тому моменту отношения Сассексов с королевской семьей уже были серьезно повреждены. Интервью Опры Уинфри, обвинения в недостатке поддержки и разговоры о жизни внутри дворца сделали примирение почти невозможным.

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