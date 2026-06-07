«Ты здесь не живешь»: сын Децла пытается выгнать из квартиры собственную мать

Фото: legion-media/Hearst Shkulev Russia

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У молодого человека сложные отношения с родственниками.

Сын легендарного рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий. — Прим. ред.) Антоний выгоняет свою мать Юлию Киселеву из дома. Об этом родительница Антония сообщила в социальных сетях.

Женщина разместила в соцсетях ролик, на котором запечатлена эмоциональная перепалка между ней и наследником музыканта. Во время разговора молодой человек на повышенных тонах настаивал, чтобы мать освободила квартиру. По его словам, жилье необходимо было подготовить к продаже и провести фотосъемку для потенциальных покупателей.

«Не надо снимать, пожалуйста. Это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее. Ты здесь не живешь. Ты прописана здесь, но по документам это мой дом», — сказал Антоний.

Киселева отвергла аргументы сына и дала понять, что не собирается уступать.

«Я здесь, это мой дом, это моя частная жизнь», — ответила Юлия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Антоний Толмацкий очень скучает по папе. Бережно хранит его вещи. Особо дорога ему любимая кожаная куртка. По словам Антония, даже после смерти отца он ощущает его помощь.

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