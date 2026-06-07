В Ленинградской области продолжают разминирование участка после атаки БПЛА

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Для жителей организовали объездные маршруты.

Специалисты продолжают обезвреживание взрывоопасных предметов на участке автомобильной дороги между Большой Ижорой и Лебяжьем в Ленинградской области после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Продолжаются работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов на участке автомобильной дороги 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветки между Большой Ижорой и Лебяжье», — заявил Дрозденко в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что въезд в населенные пункты остается открытым. Вместе с тем движение по указанному участку дороги временно не осуществляется, поскольку до завершения работы саперов проезд считается небезопасным. Для автомобилистов организовали альтернативные маршруты объезда.

Кроме того, власти запустили пассажирские автобусы по временной схеме движения. Региональные службы контролируют загрузку общественного транспорта. При увеличении пассажиропотока на маршруты планируют вывести дополнительные автобусы.

Накануне Дрозденко сообщил об увеличении числа уничтоженных в Ленинградской области беспилотников до 141.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область пострадал ребенок. Кроме того, повреждения получил автомобиль, а в ряде частных домов были выбиты окна, повреждены фасады и заборы.

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