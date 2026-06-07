Российские ученые нашли способ точечно уничтожать глиому мозга

В России разработали новые препараты для лечения глиомы мозга

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Sand

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В основе метода лежат синтетические молекулы ДНК, способные избирательно накапливаться в опухоли.

В России разработаны инновационные подходы к диагностике и лечению глиомы головного мозга, позволяющие прицельно атаковать злокачественные клетки. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

«В диагностике наибольшую эффективность показал метод ПЭТ/КТ с использованием разрабатываемого нового радиофармпрепарата, состоящего из радиоактивных аптамеров», — передает РИА Новости сообщение ведомства.

Работа выполнена междисциплинарным консорциумом специалистов из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко и МГУ им. М. В. Ломоносова.

Ученые пояснили, что синтетические молекулы ДНК — аптамеры — при введении в организм способны избирательно накапливаться в опухолевой ткани, делая границы поражения максимально четкими. В терапевтическом направлении эти же молекулы предлагается использовать для таргетной доставки противоопухолевых агентов прямо к клеткам глиомы.

Параллельно ведутся исследования по повышению чувствительности новообразования к лучевой терапии и блокировке распространения раковых клеток в здоровые ткани.

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