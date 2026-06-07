Экс-президент Армении Кочарян: власти пытаются изолировать оппозицию от выборов

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

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Активистов задерживают, а в штабах наступает дезорганизация работы.

Власти Армении используют репрессивный механизм для изоляции оппозиции и дезорганизации работы штабов во время парламентских выборов. Об этом заявил экс-президент республики Роберт Кочарян корреспонденту 5-tv.ru.

«Вчера я сказал об этом, был бенефис антикоррупционного комитета. Каждые полчаса они дают какую-то информационную составляющую, связанную там с какой-то ерундой. Весь смысл стал просто изолировать наших активистов, оппозиционных активистов и дезорганизовать работу штабов», — сказал Кочарян.

По словам политика, людей, поддерживающих оппозицию, задерживают на двое суток, чтобы выключить их из процесса в ответственный момент. Все происходящее он назвал «конвульсиями» властей Армении.

Помимо задержаний активистов, также стало известно о пропаже бюллетеней и грубом нарушении тайны голосования. В штабах оппозиционных блоков «Армения» и «Сильная Армения» проводятся обыски.

Несмотря на напряженную обстановку, жители республики активно участвуют в голосовании. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении, к 11:00 утра явка составила 14,48%, что значительно превышает показатели выборов прошлых лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что политический аналитик Айк Айвазян считает, что в случае переизбрания действующего премьер-министра республики Никола Пашиняна у Армении могут испортиться отношения с Россией.

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