Отдохнуть сейчас, платить весь год: чем опасен кредит на отпуск

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Неделя заканчивается быстро, а платежи за нее могут тянуться месяцами.

Брать кредит на отпуск кажется простым решением: отдохнуть хочется сейчас, денег не хватает, а банк готов выдать необходимую сумму. Но финансово такой отпуск почти всегда превращается в покупку воспоминаний по завышенной цене. Отель, перелет и экскурсии закончатся через неделю или две, а платежи останутся в семейном бюджете надолго.

Финансовый консультант Максим Кривелевич в беседе с 5-tv.ru объяснил: кредит имеет смысл, когда заемные деньги помогают заработать больше. Отпуск к таким целям обычно не относится.

Море в долг

Кредит на отпуск — это потребительский кредит. В данном случае человек берет деньги не на покупку, которая принесет доход, а на удовольствие. Само удовольствие может быть важным: отдых нужен, выгорание реально, семье полезно сменить обстановку. Но с точки зрения личных финансов отпуск не создает денежного потока, который потом закроет долг.

«В общем случае идея брать кредит на любую деятельность, кроме приносящей доход, плоха», — сказал Максим Кривелевич.

Логика простая. Если кредит взят на бизнес, заемщик может вложить деньги в товар, оборудование, рекламу или оборот и заработать больше, чем заплатит банку. Тогда кредит становится финансовым рычагом. Если кредит взят на отпуск, деньги просто потрачены. После возвращения человеку остается не актив, а обязательство.

«Кредит — это способ увеличить рентабельность бизнеса. Если вы берете кредит на бизнес, вы покупаете деньги дешевле, продаете дороже», — объяснил консультант.

Отпуск не продается дороже после возвращения. Его нельзя сдать в аренду, использовать как залог или превратить в дополнительный доход.

Украли у себя

Главная проблема кредита на отпуск — он забирает деньги из будущего семейного бюджета. Сегодня человек летит на море, завтра начинает платить банку. Если отпуск стоил 200 тысяч рублей, реальная цена с процентами может стать заметно выше. При этом зарплата после отпуска не увеличивается только потому, что семья отдохнула.

Кривелевич формулирует это жестко: потребительский кредит — это способ забрать деньги у самого себя.

«Если вы берете кредит на потребление, вы сами у себя из семейного бюджета воруете деньги», — сказал финансовый консультант.

Это не образная фраза. Ежемесячный платеж будет конкурировать с продуктами, коммунальными платежами, детьми, лечением, ремонтом, учебой, ипотекой и подушкой безопасности. Отпуск закончится, а бюджет станет слабее.

Особенно опасно брать кредит на отпуск, если в семье уже есть долги. В таком случае новый заем не решает проблему усталости, а добавляет еще одну фиксированную обязанность. Человек может вернуться из отпуска не восстановленным, а встревоженным: отдых прошел, деньги потрачены, платеж впереди.

Когда кредит работает

Эксперт выделяет ситуации, когда кредит может быть разумным. Первая — заем на деятельность, которая приносит доход. Например, предприниматель берет кредит на оборудование, чтобы увеличить производство. Или специалист покупает инструмент, который позволит больше зарабатывать. Это не отпуск, а инвестиция.

Вторая ситуация — льготный кредит, где часть стоимости денег фактически субсидирует государство или производитель. В таком случае заем может перестать быть тяжелым бременем и стать выгодным финансовым инструментом.

«Бывают исключения. Это льготный кредит. Допустим, если вы берете ипотеку, которую государство субсидирует, и вы можете купить себе жилье с переплатой 2% годовых, тогда кредит из бремени превращается в рычаг», — пояснил Кривелевич.

Но к отпуску это почти никогда не относится. Государство не субсидирует человеку поездку на море. Отель не становится дешевле от того, что деньги взяты у банка. А проценты по потребительскому кредиту ложатся на заемщика полностью.

«Когда мы говорим об отпуске, ситуация вряд ли такая. Вряд ли кто-то будет субсидировать вам кредит на отпуск», — подчеркнул эксперт.

Исключение для уверенных

Есть еще одно исключение. Кредит на потребление может быть менее опасен для человека, который абсолютно уверен, что его доход в будущем вырастет. Не надеется, не мечтает, не «как-нибудь закроет», а именно имеет понятную траекторию роста: контракт, повышение, стабильную профессию, прогнозируемый доход.

«Те люди, кто абсолютно уверены в росте своих доходов в будущем, могут себе это позволить», — сказал Кривелевич.

Эксперт сравнил это с классической американской моделью, где человек рассчитывает, что с возрастом и карьерным ростом его располагаемый доход будет увеличиваться. Тогда жизнь в долг воспринимается как перенос части будущих доходов в настоящее.

«(В США. — прим. ред.) Чем ты становишься старше, если ты человек из обеспеченной семьи с высшим образованием и стабильной работой, тем больше будет твой ежегодный располагаемый доход. И можно позволить себе жить в долг, потому что ты совершенно уверен, что в следующем году будешь зарабатывать больше», — объяснил консультант.

Но в реальности такая уверенность есть не у всех. Доход может не вырасти. Премию могут не выплатить. Работу можно потерять. Расходы могут увеличиться быстрее зарплаты. Поэтому формула «потом разберусь» для кредита на отпуск — слабая защита.

Что считать до поездки

Перед кредитом на отпуск нужно посчитать не стоимость тура, а стоимость решения. Сколько будет ежемесячный платеж? Сколько месяцев придется платить? Сколько денег семья переплатит банку? Что будет, если после отпуска появятся медицинские расходы, сломается машина, задержат зарплату или вырастет арендная плата?

Если платеж за отпуск съедает деньги, которые должны идти в резерв, кредит опасен. Если после отпуска семья не сможет откладывать, кредит опасен. Если для оплаты кредита придется брать новый кредит или пользоваться кредитной картой, решение уже выглядит как долговая спираль.

Отдельно нужно смотреть на полную стоимость кредита, а не только на ставку в рекламе. В реальной цене могут быть страховки, комиссии, дополнительные услуги и условия, которые делают заем дороже. Для отпуска это особенно неприятно: человек мог выбрать тур подешевле, но переплатить банку столько, что экономия исчезнет.

Кредитка не спасает

Иногда отпуск оплачивают не потребительским кредитом, а кредитной картой. Это кажется мягче: деньги уже доступны, есть льготный период, платеж можно растянуть. Но финансовый смысл тот же: отпуск покупается не на накопления, а на будущие доходы.

Если человек точно закроет долг в льготный период, кредитка может быть техническим инструментом. Например, деньги лежат на вкладе, зарплата придет через неделю, а билеты нужно купить сегодня. Но если план изначально строится на минимальных платежах, отпуск превращается в дорогой долг.

Особенно опасно брать с собой кредитку как «запас на развлечения». В отпуске слабее контроль расходов: рестораны, такси, экскурсии, сувениры, детские желания, спонтанные покупки. После возвращения траты перестают казаться маленькими, а долг становится реальным.

Рассрочка тоже долг

Рассрочка на тур выглядит привлекательнее кредита: платежи разделены, переплаты якобы нет, отпуск можно оформить сразу. Но в финансовом смысле это все равно обязательство. Деньги будущих месяцев уже заняты.

Если рассрочка реальная, без скрытой переплаты и вписывается в бюджет, риск ниже. Но она не отменяет главного вопроса: сможет ли семья спокойно платить после отпуска? Если нет, рассрочка отличается от кредита только названием.

Любой отпуск в долг нужно проверять одним способом: если бы банк или туроператор не дали заем, смогли бы вы накопить на эту поездку за несколько месяцев? Если ответ отрицательный, значит отпуск слишком дорог для текущего бюджета.

Что делать вместо кредита

Самый здоровый вариант — отпускной фонд. Каждый месяц семья откладывает фиксированную сумму на отдых. Тогда отпуск оплачивается деньгами, которые уже есть, а не будущей зарплатой. Такой подход не выглядит романтично, зато после возвращения нет долгового похмелья.

Если до отпуска мало времени, можно уменьшить масштаб: выбрать поездку на меньшее количество дней, другой регион, поезд вместо самолета, апартаменты вместо отеля, межсезонье вместо пика, самостоятельный маршрут вместо пакетного тура. Это не всегда отпуск мечты, но точно лучше, чем год платить за неделю удовольствия.

Еще один вариант — перенести поездку. Если на отпуск не накоплено, это сигнал не о том, что срочно нужен кредит, а о том, что цена отдыха не совпала с доходами. Перенос на несколько месяцев может сохранить и отпуск, и бюджет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.