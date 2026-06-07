Ипотеку платила жена, а квартиру делить пополам? Кому нужен брачный договор

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Высокий доход и бизнес не спасут имущество, если у супругов все оформлено «на доверии».

Брачный договор до сих пор кажется чем-то холодным, циничным и «не про любовь». На деле «не про любовь» — это когда женщина зарабатывает, платит ипотеку, вкладывается в ремонт, покупает машину, развивает бизнес, а потом при разводе узнает простую вещь: если имущество нажито в браке и брачного договора нет, делить его будут пополам.

Кто рискует сильнее всего? Женщины, которые зарабатывают больше мужа, тянут семью финансово, покупают недвижимость и при этом не закрепляют правила на бумаге. Об этом рассказала юрист Екатерина Нечаева в беседе с 5-tv.ru.

Что решает договор

Брачный договор нужен не для того, чтобы заранее готовиться к разводу. Его цель — убрать хаос. В нем супруги могут определить, кому принадлежит имущество, как делятся покупки, что будет с недвижимостью, бизнесом, машинами, счетами и другими активами.

По словам юриста, такой документ имеет смысл только при грамотной подготовке. Если условия противоречат закону или нарушают права одной из сторон, договор могут попытаться оспорить.

«Есть смысл, но только в том случае, если сам договор составлен грамотно, не ущемляет чьих-то прав», — объяснила юрист.

Эксперт подчеркнула: сам по себе брачный договор — сильный инструмент. Но сила документа зависит от качества текста, доказательств добровольности и законности условий.

«Стоит заключать, конечно, но только нужно тщательнее подходить к условиям, чтобы они не противоречили действующему законодательству», — сказала эксперт.

«Все жене» — это законно?

Можно ли прописать в брачном договоре, что все имущество достается жене? По словам юриста, супруги вправе договориться о таком режиме, если это их добровольное решение и условия не нарушают закон.

«Стороны вправе договориться, если супруг считает, что он все хочет отдать своей жене, это их воля, это их право», — отметила Нечаева.

Эксперт сослалась на принцип свободы договора: стороны сами определяют, на каких условиях заключают соглашение, если эти условия не противоречат законодательству.

«То, что один из супругов решил все подарить, так сказать, своей жене, ничего в этом нет такого страшного, ущемляющего», — добавила юрист.

Формула «все жене» не делает брачный договор незаконным. Вопрос в другом: подписывал ли муж документ добровольно, понимал ли последствия, был ли дееспособен, не было ли давления, обмана или условий, которые прямо нарушают закон.

Брачный договор легко оспорить?

Даже нотариальный брачный договор могут попытаться оспорить. Но одного недовольства после развода недостаточно. Нельзя сказать «Я передумал» или «Я не ожидал таких последствий».

Юрист объяснила: если человек утверждает, что не осознавал последствий своих действий при подписании договора, это нужно доказывать документами и экспертизой. Например, медицинскими справками, сведениями о лечении, заключениями специалистов.

«Мало сказать, что человек испытывал какое-то расстройство психическое в этот момент. Надо, чтобы было заключение эксперта о том, что данное расстройство повлияло на его способность мыслить», — подчеркнула юрист.

По ее словам, психическое состояние само по себе не всегда означает недееспособность или неспособность подписывать документы. Человек может лечиться, принимать препараты и при этом понимать, что делает.

«Очень много расстройств, когда люди принимают таблетки, они дееспособны и еще высокие посты занимают», — отметила юрист.

Спор о брачном договоре всегда упирается не в эмоции, а в доказательства: что именно было с человеком в момент подписания и мог ли он осознавать последствия.

Пример Самойловой и Джигана

Показательный публичный пример — развод блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко). Их имущественный спор завершился 1 апреля 2026 года мировым соглашением в рамках дела о брачном договоре.

Суть конфликта была в том, что у пары был брачный договор, по которому значительная часть имущества должна была отойти Самойловой. Джиган пытался оспорить документ. Его сторона заявляла, что договор был подписан в 2020 году, когда артист находился в уязвимом состоянии после лечения в реабилитационной клинике.

Юрист, комментируя такую логику оспаривания, подчеркнула: нужны весомые доказательства.

«Чем это доказывается спустя столь длительный период времени? Он что, состоял на учете где-то в психоневрологическом диспансере? Он где-то проходил лечение?» — сказала эксперт.

Позже стороны заключили мировое соглашение. По данным СМИ, загородный дом остался за Джиганом с обязанностью выплатить Самойловой компенсацию, две московские квартиры перешли Самойловой, одна — Джигану, автомобили остались за теми, на кого были оформлены.

Экстремальный риск

Самый высокий риск — у женщины, которая зарабатывает больше мужа и фактически оплачивает семейную жизнь. Она может платить ипотеку, покупать мебель, содержать детей, вкладываться в дом и брать на себя крупные расходы, избавляя таким образом мужа от какого-либо финансового бремени.

При разводе без брачного договора включается общий принцип: имущество, нажитое в браке, считается совместным. Даже если деньги вносила жена. Даже если муж был безработным. Даже если платежи по ипотеке шли с ее карты.

«Если женщина зарабатывает приличные деньги для содержания семьи, приобретения недвижимости, а мужчина безработный либо его доход недостаточен, здесь очень большой риск», — объяснила Нечаева.

По словам юриста, особенно опасна ситуация, когда женщина годами тянет ипотеку и крупные покупки сама.

«Женщина всю ипотеку, например, 30 лет тянет и покупает все остальное, и в дом, и машины. Вот здесь для женщины очень большой риск», — сказала эксперт.

Ничего противозаконного

В брачном договоре можно определить, что имущество, купленное в браке на деньги одного супруга, принадлежит именно ему. Можно установить раздельный режим собственности. Можно заранее прописать судьбу квартиры, дома, машины, бизнеса, вкладов и будущих покупок.

Если речь идет о женщине, которая зарабатывает и покупает имущество, договор может закрепить, что приобретенное на ее доходы остается за ней. Юрист подчеркнула, в этом нет ничего незаконного, если условия составлены корректно.

«Ничего нет здесь противозаконного в том, что будет на жену оформлено, здесь нарушения закона нет», — отметила эксперт.

Что делать, если поезд ушел?

Заключать брачный договор можно не только до свадьбы, но и во время брака. Но лучше не ждать, пока отношения фактически развалятся. Когда супруги уже в конфликте, каждый пункт воспринимается как нападение.

Договор особенно нужен, если жена открывает бизнес, покупает квартиру, берет ипотеку, получает крупные доходы, вкладывает наследственные или добрачные деньги в общее жилье, оформляет имущество на мужа «для удобства» или живет с человеком, который финансово не участвует в семье.

Если брачного договора нет, после развода придется доказывать, какие деньги были личными, какие общими, кто платил, почему имущество не должно делиться пополам. Это долго, дорого и далеко не всегда заканчивается успехом.

Как не потерять все

Женщинам, которые входят в брак с активами или зарабатывают больше партнера, нужно перестать воспринимать брачный договор как недоверие. Это не признание, что любовь закончится, а будничный финансовый инструмент.

Нужно заранее определить, что будет с жильем, ипотекой, бизнесом, автомобилями, долгами и крупными покупками. Нельзя полагаться только на устные обещания: «Я ни на что претендовать не буду», «Это твоя квартира», «Я же понимаю, что ты платила». При разводе такие фразы ничего не стоят.

Нечаева подчеркивает: брачный договор надо составлять тщательно, с учетом закона, помощью нотариуса и готовностью к попытке другой стороны его оспорить.

«Брачный договор — это сильный документ», — добавила юрист.

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