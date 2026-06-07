Два человека пропали под Иркутском после опрокидывания катера

Фото: Telegram/Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/vm_sut

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Инцидент произошел еще два дня назад.

На Усть-Илимском водохранилище под Иркутском перевернулся катер, в результате чего без вести пропали два человека. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел еще два дня назад, 5 июня. Легкомоторная лодка затонула в четырех километрах от берега. О том, почему это произошло, информации нет. Два человека, которые в тот момент были на катере, сначала оказались в воде, а затем исчезли из виду. Их поиски продолжаются.

На катере находились капитан и пассажир. Предположительно, поездка была связана с выполнением работ. Каких именно, пока не раскрывается.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Сотрудники полиции вместе с криминалистами проводят комплекс следственных мероприятий, выясняя обстоятельства произошедшего.

Ранее в Удмуртии в результате столкновения лодки и теплохода погиб 38-летний мужчина. Инцидент произошел в ночь на 7 июня. Правоохранители также выясняют причину случившегося.

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