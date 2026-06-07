Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса также рассказала, как чувствует себя после рождения третьего ребенка.

Звезда сериала «Закрытая школа» актриса Агата Муцениеце и аккордеонист-виртуоз Петр Дранга против рилсов. Об этом звездная пара рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение».

«Ну, не знаю. Мне кажется, не обязательно быть в декрете, чтобы у тебя сох мозг. Достаточно просто рилсы (это формат коротких вертикальных видеороликов в социальной сети Instagram*. — Прим. Ред.) листать целыми днями», — сказала 37-летняя Агата Муцениеце, отвечая на вопрос о том, как она себя чувствует после рождения дочери.

В этот момент ее супруг Петр Дранга стоял рядом. Он поддержал жену в высказываниях.

Муцениеце и Дранга начали встречаться в конце 2024 года. В августе 2025-го пара узаконила отношения, а уже в декабре у них родилась дочь, которую они, предположительно, назвали Верой. Для Дранги это первый ребенок. Тем временем как Муцениеце стала мамой в третий раз. Актриса также воспитывает двоих детей: сына 13-летнего Тимофея и 10-летнюю дочь Мию от актера Павла Прилучного.

Ранее невролог Марият Мухина раскритиковала похудевшую Агату Муцениеце. По мнению специалиста, актриса слишком быстро пришла в форму после родов и это может навредить ее здоровью.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.